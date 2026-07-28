La UNAM en el espejo de la India: así fue cómo la filtración de exámenes para universidad causó protestas masivas de “Las Cucarachas”

UNAM enfrenta crisis por examen de admisión 2026 | ¿podría repetirse como ocurrió en India? (EFE y Cuartoscuro)

Lo que comenzó como la primera aplicación completamente en línea de la prueba para ingresar a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), terminó con denuncias, inscripciones suspendidas, una comisión investigadora y aspirantes marchando en Ciudad Universitaria bajo acusaciones de fraude.

Las dudas se concentran en posibles trampas, resultados considerados atípicos y el supuesto uso de inteligencia artificial para obtener ventaja. Aunque todavía se investiga el alcance de las irregularidades, el conflicto recuerda lo ocurrido este mismo año en India, donde la filtración de un examen de acceso universitario terminó por desatar protestas masivas.

¿Qué pasó en India con “Las Cucarachas”?

El conflicto surgió alrededor del NEET-UG, examen nacional obligatorio para ingresar a las facultades de medicina de India. La prueba fue realizada el 3 de mayo por casi 2.28 millones de aspirantes, pero días después comenzaron acusaciones sobre una filtración del cuestionario.

La Agencia Nacional de Exámenes terminó por cancelar la prueba al considerar que el proceso no podía continuar bajo esas condiciones. Más de dos millones de estudiantes tuvieron que repetirla el 21 de junio, esta vez bajo un operativo que incluyó miles de cámaras e inhibidores de señal.

La crisis provocó protestas estudiantiles en las que tomó protagonismo el Cockroach Janta Party (CJP), conocido como “Partido de las Cucarachas”, un movimiento juvenil que exigió responsabilidades por las filtraciones.

La presión terminó alcanzando al Gobierno: el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, dimitió y el 27 de julio se presentó ante el Parlamento un proyecto que contempla hasta diez años de cárcel y multas cercanas a 60 mil dólares por filtraciones en exámenes oficiales.

Ahora, la máxima casa de estudios enfrenta su propia crisis

La experiencia de India pone sobre la mesa un problema que ahora enfrenta la UNAM: qué ocurre cuando los aspirantes dejan de confiar en que todos compitieron bajo las mismas reglas.

Por primera vez, la Universidad aplicó en línea su examen de ingreso a licenciatura entre el 23 de mayo y el 20 de junio. Los aspirantes debían utilizar un navegador seguro, mantener activa su cámara y micrófono y cumplir restricciones como no hablar con otras personas, utilizar material de apoyo o interactuar en redes sociales.

Además, la UNAM aseguró que el sistema estaba basado en inteligencia artificial para captar y grabar posibles conductas irregulares como apoyo al monitoreo humano.

Sin embargo, el 6 de julio la propia Universidad reconoció que había detectado prácticas ilegales de personas y empresas que ofrecían servicios fraudulentos para sustentar el examen.

Tras publicarse los resultados, académicos señalaron en redes sociales un “comportamiento atípico” frente a procesos anteriores, mientras aspirantes cuestionaron los puntajes y denunciaron el posible uso de inteligencia artificial durante la prueba.

Finalmente, la UNAM suspendió provisionalmente la entrega de documentos y las inscripciones de primer ingreso mientras se revisa el proceso.

El reto de la UNAM: determinar si hubo fraude en el ingreso

A raíz de la incertidumbre, decenas de aspirantes y familiares marcharon en Ciudad Universitaria para denunciar un presunto fraude, exigir que el examen se repita de manera presencial y manifestarse en contra del supuesto uso de inteligencia artificial para obtener un lugar.

Asimismo, el rector Leonardo Lomelí instaló una Comisión Técnica para investigar las presuntas irregularidades y prometió llegar “hasta las últimas consecuencias”.

La Universidad tendrá que determinar quién hizo trampa, si los lugares fueron asignados en condiciones de igualdad y si quienes respetaron las reglas no quedaron fuera por las ventajas de quienes encontraron cómo burlarlas.