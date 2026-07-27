Jaime Bonilla afirma que “atacará a Marina del Pilar hasta el último día de su vida”

Jaime Bonilla se deslinda de acusaciones de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila (Archivo)

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue exhibido a través de un video que se difundió en redes sociales, en el que se demuestra una vez más su animadversión hacia la gobernadora Marina del Pilar Olmeda, a quien lleva varios meses atacando para generar una cortina de humo para cubrir sus anomalías cuando él estuvo al frente del gobierno estatal.

El video es contundente: se aprecia a Bonilla sentado y siendo escuchado por dos personas a quienes les dice: “Le voy a romper su madre a Marina, todo el tiempo que tenga yo de vida”.

Las declaraciones fueron realizadas en el contexto de una disputa política relacionada con un presunto contrato multimillonario, cuya legalidad y alcances han sido imputados a Bonilla, y por lo cual se le ha cuestionado públicamente. Hasta el momento, el exmandatario no ha presentado pruebas que lo liberen de la acusación de actos de corrupción.

La expresión utilizada por Bonilla representa una escalada en el tono de la confrontación política que ha generado sin motivos contra Marina del Pilar, al emplear un lenguaje que ha generado reacciones por su nivel de agresividad. Hay quienes piensan que con sus palabras el exgobernador se coloca más como un feminicida que un político.

Hasta el momento, el Gobierno de Baja California no había emitido una respuesta oficial a estas amenazas del exgobernador y a los ataques que éste expresó contra la mandataria.

En los espacios políticos de la entidad, ya se comenta que el Jaime Bonilla tiene perdida la batalla contra Marina del Pilar y por eso el tono de sus amenazas van en aumento, sin pensar en las consecuencias jurídicas que esto le provocaría.