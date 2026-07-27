¿Está abierto el registro Beca Rita Cetina Gutiérrez? Información oficial para estudiantes de primaria (Pexels)

El gobierno federal a través de Programas para el Bienestar pone a disposición de todas las madres, padres o tutores una ayuda económica para fomentar la permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes de México.

La Beca Rita Cetina Gutiérrez, para alumnos de primaria es un apoyo de un solo pago anual que beneficia a todos los estudiantes de casa en la compra de uniformes y útiles escolares.

¿Cuánto es el monto de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, los beneficiarios podrán recibir un monto de 2 mil 500 pesos por estudiante que se encuentre registrado en una institución educativa, para la compra de artículos educativos y ropa escolar.

En caso de que sean dos alumnos estudiando la primaria, los padres o tutores podrán obtener un pago único de 5 mil pesos al año para complementar sus gastos escolares.

¿Está abierto el registro a la Beca Rita Cetina Gutiérrez?

Los inscritos en el programa recibirán esta percepción económica en el mes de agosto 2026 antes de iniciar con el nuevo ciclo escolar, esto, después de que se concluya la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar en todo el país, por lo que por el momento aún no se cuenta con un registro activo para recibir el beneficio.

Aunque si no iniciaste el proceso de incorporación a la Beca Rita Cetina Gutiérrez en las fechas anteriores, las autoridades federales anunciaron que se abrirá un nuevo periodo de inscripción a esta beca a nivel básico.

¿Cuándo se abrirá un nuevo registro para la Beca Rita Cetina Gutiérrez?

Se espera que para el mes de septiembre de 2026 se inicie un nuevo proceso de registro de todos los apoyos educativos de los Programas para el Bienestar.

El principal objetivo de esta nueva inscripción tiene como objetivo beneficiar a todas las niñas y niños que no pudieron ser incorporados anteriormente o que son de nuevo ingresos en el sistema educativo.