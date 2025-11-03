¿El cantante Yohan Huerta está detenido? Estaría ligado a La Unión en secuestro en Fórum Buenavista

YOHAN HUERTA

En redes sociales circula la versión de que el cantante Yohan Huerta habría sido detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México, presuntamente junto a otros integrantes del grupo delictivo conocido como La Unión. Los reportes no oficiales indican que el operativo se habría realizado dentro del centro comercial Fórum Buenavista, aunque ninguna autoridad ha confirmado el hecho.

De acuerdo con publicaciones difundidas en plataformas digitales, el artista estaría implicado en un caso de secuestro y extorsión, en el que presuntamente se exigía una suma de dinero por la liberación de una víctima. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial ni parte informativo de la Fiscalía capitalina que respalde esa versión.

Fuentes cercanas a la investigación, consultadas de manera extraoficial por algunos portales locales, señalan que el caso podría estar relacionado con una denuncia reciente por privación ilegal de la libertad en la zona norte de la capital, aunque estos datos tampoco han sido confirmados por la autoridad competente.

Hasta el cierre de esta edición, ni el cantante ni su equipo de representación han emitido postura pública.