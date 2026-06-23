Apuesta Jalisco por energía limpia para fortalecer a las MiPyMEs con nueva bolsa de financiamiento

La transición energética en Jalisco busca convertirse también en una estrategia económica. Con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento e impulsar proyectos que fortalezcan la competitividad empresarial, la Promotora de Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (PROJAL) y la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ) firmaron un convenio para poner en marcha el programa “Energía Competitiva”.

La estrategia está enfocada en acercar recursos a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) interesadas en invertir en soluciones que reduzcan costos operativos y fortalezcan su desempeño productivo mediante tecnologías energéticas y sostenibles.

Firmaron un convenio de colaboración que permitirá operar el proyecto “Energía Competitiva”

Financiamiento para transformar el consumo energético

El programa contempla impulsar proyectos relacionados con energías renovables, eficiencia energética, tratamiento de aguas residuales y energías alternativas.

Para ello, se habilitó una línea de fondeo de hasta 20 millones de pesos dirigida a intermediarios financieros como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) y Uniones de Crédito, que posteriormente canalizarán estos recursos hacia empresas jaliscienses.

Las MiPyMEs podrán acceder a créditos que van de 500 mil a 5 millones de pesos, con plazos de hasta 48 meses, destinados a inversiones como adquisición de infraestructura, equipamiento, esquemas de arrendamiento, factoraje o proyectos productivos ligados al sector energético.

La Secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, destacó que este mecanismo representa una forma concreta de acercar herramientas financieras a las empresas del estado.

“Se está materializando esa misión de estar poniendo financiamiento a disposición de pequeñas y medianas empresas jaliscienses que quieran invertir en estrategias de eficiencia energética y que esto vuelva a nuestro estado mucho más competitivo, y hacer de nuestras pymes más rentables, más eficientes y más competitivas y el tema energético es central”, señaló.

Firmaron un convenio de colaboración que permitirá operar el proyecto “Energía Competitiva”

Energía como motor de competitividad

Desde la perspectiva estatal, el programa busca que las inversiones energéticas no representen únicamente un gasto, sino una vía para generar ahorros que permitan sostener su propia implementación.

El Secretario de Desarrollo Energético Sustentable, Manuel Herrera Vega, explicó que uno de los objetivos es que las empresas puedan cubrir estas inversiones mediante los beneficios económicos obtenidos por soluciones como la generación distribuida, especialmente con paneles solares.

Herrera añadió que ampliar el acceso al financiamiento permitirá fortalecer tanto la competitividad empresarial como la capacidad energética del estado.

Por su parte, Nora Martín, Directora General de PROJAL, señaló que el financiamiento se convierte en una herramienta para acelerar la innovación empresarial y facilitar inversiones que reduzcan costos operativos.

La relevancia del programa también responde al peso que tiene el sector productivo en el consumo energético estatal: actualmente, la mediana empresa concentra alrededor del 45.3 por ciento del consumo eléctrico de Jalisco, por lo que ampliar el acceso a tecnologías energéticas puede traducirse en mejoras directas en productividad y sostenibilidad.

PARA SABER

Podrán participar Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNOBs), entre ellos SOFOMES, SOCAP y Uniones de Crédito, siempre que cumplan con requisitos como estar registradas ante la CONDUSEF o supervisadas por la CNBV; contar con domicilio fiscal y al menos tres años de experiencia otorgando financiamiento a empresas; estar al corriente en obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD); mantener historial crediticio favorable; disponer de una certificación o calificación igual o superior a BB emitida por organismos reconocidos del sector financiero, y presentar un plan de negocios con descripción operativa, técnica y cobertura geográfica.

El esquema contempla una línea de fondeo de hasta 20 millones de pesos por intermediario autorizado y permitirá otorgar créditos a MiPyMEs de entre 500 mil y 5 millones de pesos, con plazos de hasta 48 meses.

Las IFNOBs interesadas deberán enviar su solicitud a partir de hoy y antes del 14 de julio de 2026 al correo electrónico: promocion@projal.com.mx.

La convocatoria permanecerá vigente hasta agotar los recursos disponibles.