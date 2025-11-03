Enfrentamiento en La Brecha, Guasave: reportan 13 muertos durante operativo en Sinaloa

Elementos de la Guardia Nacional Operativo en Sinaloa (Archivo Cuartoscuro)

Un intenso enfrentamiento armado se registró la tarde de este lunes La Brecha, perteneciente al municipio de Guasave, Sinaloa, dejó un saldo de 13 personas fallecidas, reportó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Qué pasó en La Brecha, Guasave?

Alrededor de las 12:45 horas de este lunes, personal operativo de la Secretaría de Seguridad federal fue atacado por un grupo armado mientras realizaba patrullajes en la comunidad de La Brecha, municipio de Guasave, Sinaloa.

Los agresores, que se encontraban ocultos bajo un puente, abrieron fuego contra las fuerzas federales, lo que desató un enfrentamiento de gran intensidad.

De acuerdo con el reporte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el operativo dejó un saldo de 13 presuntos delincuentes abatidos y cuatro personas detenidas.

Además, las autoridades lograron liberar a nueve personas que permanecían privadas de la libertad, así como el aseguramiento de siete vehículos, diversas armas largas y equipo táctico. Todo el material y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones.

La respuesta de las fuerzas de seguridad derivó en una balacera que se prolongó varios minutos, provocando pánico entre los habitantes y el sobrevuelo constante de un helicóptero militar, que patrulló el área hasta entrada la noche.

Trascendió que los muertos serían presuntos integrantes de una organización delictiva que opera en la región norte del estado.

De acuerdo a información de medios locales, vecinos de La Brecha relataron haber escuchado detonaciones prolongadas durante la tarde, así como movimientos de vehículos blindados y presencia de fuerzas federales en los accesos al poblado.

En tanto, la población de La Brecha permanece en estado de alerta, a la espera de información que clarifique lo sucedido en uno de los enfrentamientos más violentos del año en Sinaloa.