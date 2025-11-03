¿Esta cerrada la México-Toluca? Reporte actualizado de la carretera

¿Esta cerrada la México-Toluca? Accidente en la carretera México-Toluca a la altura de El Yaqui. (@JCarlos Carrillo Ramírez)

Aunque la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana anunció una megamarcha para este lunes 3 de noviembre, la carretera México-Toluca no se encuentra afectada por manifestaciones.

No obstante, alrededor de las 13:00 horas se registró un percance en la carretera Libre México-Toluca, dirección Ciudad de México, a la altura de El Yaqui, lo que ha provocado tránsito lento en la zona.

Choque en la carretera México-Toluca

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió antes de la gasolinera ubicada en el Kilómetro 20, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, a la altura de El Yaqui.

En el choque se vieron involucrados un camión de carga y un autobús escolar, provocando la reducción de carriles y embotellamiento en dirección a la Ciudad de México.

En imágenes compartidas a través de redes sociales, se observa que la parte delantera del camión de carga quedó completamente destruida, lo que sugiere la fuerza del impacto. Hasta el momento, se desconoce el motivo exacto del accidente, así como si hubo algún herido.

Al lugar del choque acudieron las autoridades correspondientes para auxiliar. A causa del incidente, se reporta tráfico lento en dirección a la Ciudad de México.

Alternativas viales

Debido al tráfico ocurrido por el choque, se recomienda evitar la carretera libre. Como ruta alterna se puede optar por transitar sobre la Avenida Constituyentes.

Pese al accidente, el resto de la autopista México-Toluca opera con normalidad, y no se reportan cierres en ninguno de sus tramos.