Exige sector empresarial a gobiernos federal y estatal asumir responsabilidad y recuperar seguridad en Michoacán

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, saluda al secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch (@OHarfuch)

Tras los asesinato del líder limonero y el alcalde de Uruapan en Michoacán, el sector empresarial del país acusó un “grave deterioro” en esa región por lo cual exigió al Gobierno Federal y al de esa entidad asumir su responsabilidad directa en la recuperación de la seguridad del estado y que no se permita que la población civil siga en riesgo.

Las organizaciones empresariales y sociales del país advirtieron que el avance de la criminalidad no solo amenaza la integridad de las personas, sino que frena el crecimiento económico, debilita las instituciones y profundiza la desconfianza social

Asimismo condenaron el “atroz asesinato” de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público y advirtieron que este crimen no puede quedar impune.

“La violencia que aqueja a Michoacán y a diversas regiones del país mantiene a los ciudadanos en un estado de temor constante y pone en riesgo la vida de quienes trabajan diariamente por el desarrollo de sus comunidades”, alertaron

En un posicionamiento, el sector empresarial del país acusó a las autoridades federales y estatales de excluir a sectores fundamentales, como el productivo, académico, religioso , así como a los alcaldes que enfrentan directamente las consecuencias de la violencia, de las recientes visitas que han realizado a Michoacán, en especifico Apatzingán, con motivo del asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo, Presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre.

Por ello, exigieron una reunión inmediata con todos los sectores del Estado y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y su gabinete de seguridad, para conocer las acciones implementadas, los resultados esperados y las estrategias se aplicarán para garantizar la seguridad en la región.

En el posicionamiento respaldado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) , Coparmex, Canacintra, Afirme, Canirac, CNET, La Salle, Causa en Común, entre otras varios organismos, se advierte que México necesita respuestas firmes y coordinadas que permitan reconstruir el tejido social y devolver la tranquilidad a las comunidades.

En ese contexto hicieron un llamado a trabajar unidos —Estado y sociedad— en favor de la estabilidad, la justicia y la paz en México.

“Solo mediante una acción conjunta, basada en la responsabilidad y la cooperación, podremos construir un país donde la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos sean pilares de una convivencia verdaderamente pacífica”, establecieron

Las organizaciones empresariales advirtieron que este atroz crimen no puede quedar impune y exigieron a las autoridades aclarar los hechos con celeridad, que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley.

Paralelo a ello demandaron fortalecer las medidas de protección y seguridad para toda la ciudadanía pues recordaron el grave deterioro de la seguridad en la región.