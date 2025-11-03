Llaman senadores de Morena a la oposición a cerrar filas tras asesinato de alcalde de Uruapan

Las bancadas oficialistas en el Senado llamaron a la unidad tras asesinato de Carlos Manzo (Galo Cañas Rodríguez)

Más de 40 horas después, las bancadas de Morena, PT y PVEM condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y llamaron a todas las fuerzas políticas a la unidad y la responsabilidad frente a la delincuencia y el crimen que azota gran parte del país.

En un posicionamiento, consideraron que es momento de cerrar filas y garantizar justicia para los familiares del alcalde: no habrá impunidad, recalcaron

“Es momento de cerrar filas, y la mayoría parlamentaria en el Senado de la República respalda las acciones anunciadas por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para reforzar la estrategia de seguridad y garantizar justicia para los familiares: no habrá impunidad”, aseveraron

El senador morenista, Antonino Morales Toledo hizo un llamado a la unidad y exigió que no haya espacio para la impunidad pero tampoco para el oportunismo político.

“Estamos con la presidenta Sheinbaum en esta lucha por un México en paz”, indicó

Los senadores de la Cuarta Transformación refrendaron su compromiso con la justicia y la paz y afirmaron que ese asesinato “es un atentado contra la vida democrática y el trabajo institucional de México”.

Morales Toledo recalcó que no renunciarán a la búsqueda de la paz y la tranquilidad para todas las familias mexicanas pero sin el regreso de la guerra contra los carteles de la droga.

El legislador oaxaqueño destacó que la estrategia del Gobierno de la República es la correcta, pues apuesta al “reforzamiento de la presencia de las fuerzas de seguridad, fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación y la atención a las causas que generan la violencia”.

Descalificó las voces que, desde la oposición, piden el regreso de la política de “disparar primero, luego investigar” de Felipe Calderón.

“Es una infamia que haya quien exija regresar la política que desató la guerra contra el narco precisamente en Michoacán y que solo ha generado más sangre y dolor para México”, sentenció.

En este sentido, avaló la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que no repetirá el error de Enrique Peña Nieto de continuar con la estrategia calderonista.

Asimismo confió en que se realizarán las investigaciones necesarias para llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato contra el alcalde de Uruapan.

Los senadores oficialistas recalcaron su compromiso de acompañar las acciones del Gobierno de Michoacán que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla para que se priorice la tranquilidad del pueblo de Michoacán.

“Desde el Poder Legislativo, seguiremos fortaleciendo los marcos legales para enfrentar a la delincuencia, consolidando la estrategia de seguridad y acompañando los esfuerzos del Gobierno de México y de la Presidenta Sheinbaum para enfrentar al crimen organizado”, indicaron