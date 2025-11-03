Mi Beca para Empezar: fecha y dónde recoger tarjetas para nuevos beneficiarios

Entrega de tarjetas del programa Mi Beca para Empezar 2025 ¿Dónde y cuándo se entregan?, aquí te decimos...

El Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN), anuncio la fecha para la entrega masiva de las tarjetas del programa Mi Beca para Empezar 2025, que otorga un apoyo que va de los 600 a los 700 pesos mensuales, dependiendo el nivel educativo, a los beneficiarios del programa, quienes deben estar inscritos a una escuela publica de nivel básico o bien a un Centro de Atención Múltiple de la Ciudad de México.

La entrega masiva de las tarjetas a alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) se llevará a cabo este martes 5 de noviembre en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, para todos aquellos que lograron realizar su registro de manera efectiva.

¿Quiénes deben acudir y a qué hora se entregarán las tarjetas?

Debido a que se trata de un programa destinado a estudiantes de nivel básico, el proceso lo llevarán a cabo los tutores de los beneficiarios del programa.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) enviará al tutor o tutora una invitación personalizada al contacto que hayan dejado al momento de realizar el registro de los beneficiarios en el programa Mi Beca para Empezar 2025.

La invitación puede llegar a través de un mensaje de texto, correo electrónico, o carta personalizada, que contenga toda la información necesaria para recoger la tarjeta del programa Mi Beca para el Bienestar 2025, en él, se detallará la hora exacta y el punto de acceso al evento.

¿Qué documentos llevo para recoger la tarjeta de Mi Beca para el Empezar 2025?

Identificación Oficial Vigente (INE o Pasaporte)

Comprobante de registro del alumno o alumna.