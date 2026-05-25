Registro de linea telefonica: ¿Cómo consultar si ya tienen los datos solicitados para mi número?

Registro de líneas telefónicas busca frenar fraudes y extorsiones en México El registro de líneas móviles permitirá a las compañías telefónicas validar la identidad de los usuarios y prevenir delitos como fraudes, extorsiones y robo de identidad. (PEXELS)

El 9 de enero de 2026, empezó con el registro obligatorio de todas las líneas de telefonía móvil en toda la República Mexicana, el registro de líneas telefónicas busca fortalecer la seguridad de los usuarios y combatir delitos como fraudes y extorsiones telefónicas.

A través de este proceso, las compañías están obligadas a validar la identidad de los usuarios de cada número y reducir el uso irregular de líneas móviles utilizadas para actividades ilícitas.

Las líneas de telefonía móvil deben ser vinculadas a las personas físicas y morales, lo que fue aprobado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)

¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica?

El registro es completamente obligatorio; por lo tanto, también aplica para las líneas nuevas y las que ya se encuentran activas.

La fecha límite para realizar el registro es a partir del 30 de junio de 2026. En caso de no realizar el registro dentro de la fecha estimada, habrá una suspensión temporal del servicio telefónico; no es una cancelación por completo del número telefónico, solo es una restricción hasta que el individuo realice el trámite correspondiente.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el principal objetivo de este registro es combatir los fraudes telefónicos y prevenir todo tipo de extorsión realizada a través de líneas móviles.

¿Cómo consultar y verificar si tu línea telefónica ya cuenta con los datos solicitados por la compañía?

El proceso para registrar tu línea telefónica es completamente gratuito y puede realizarse en pocos minutos, evita la suspensión temporal de tú servicio.

Estos son los pasos que debes seguir para realizar el registro de tu línea telefónica.

Accede al portal oficial de consulta Plataformas de consulta de compañías telefónicas y ubica la sección “Consulta” en la parte superior de la página.

Escribe el nombre de tu compañía telefónica, como Telcel, AT&T, Unefon o Movistar, en el buscador.

Selecciona tu operador para ser redirigido automáticamente a su sitio web oficial.

Dentro de la página de la compañía, busca la opción “Consultar mi línea”.

Ten a la mano tu CURP y número telefónico para completar el proceso.

Ingresa los datos solicitados y realiza la consulta.

En cuestión de segundos, el sistema mostrará el estatus de tu línea telefónica.

El trámite será realizado directamente por el operador móvil correspondiente.