CNTE instala plantón en el Centro tras choque por acceso al Zócalo; Gobierno insiste en diálogo

La CNTE adelantó su jornada de presión rumbo a la huelga nacional con una marcha en la Ciudad de México que derivó en tensión con policías, afectaciones viales y un plantón en las inmediaciones del Zócalo.

Gobierno llama al diálogo

Luego de la marcha realizada por docentes desde el Ángel de la Independencia hacia el Centro Histórico, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) emitieron un posicionamiento conjunto en el que reafirmaron su disposición a mantener abiertos los canales de interlocución con el magisterio disidente.

Sin hacer referencia a los momentos de tensión registrados durante la movilización, ambas dependencias señalaron que el diálogo debe entenderse como una herramienta para construir acuerdos y transformar la realidad educativa de manera conjunta.

En el mensaje institucional también reconocieron el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, aunque exhortaron a atender las demandas magisteriales mediante mecanismos institucionales.

La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reforzó esa postura a través de sus redes sociales. La funcionaria sostuvo que el Gobierno federal garantiza el respeto a la libre manifestación y llamó a maestras y maestros de la CNTE a avanzar en la construcción de acuerdos, con el argumento de contribuir a la protección del aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

CNTE instala plantón en el Centro tras choque por acceso al Zócalo; Gobierno insiste en diálogo

Operativo de seguridad impide acceso al Zócalo

La movilización comenzó por la mañana con concentraciones en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Antes del arranque de la marcha ya se registraban afectaciones viales. Paseo de la Reforma presentó cierres a la altura de París, mientras manifestantes bloquearon posteriormente el cruce de Reforma e Insurgentes.

El contingente inició formalmente su recorrido alrededor de las 10:30 horas con dirección al Zócalo capitalino, avanzando por Paseo de la Reforma y avenida Juárez.

Sin embargo, al llegar a la zona centro, los docentes encontraron restringido el acceso a la Plaza de la Constitución. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los participantes ya habían sido notificados de que no podrían ingresar al Zócalo debido a las actividades programadas en el lugar.

Las actividades incluyen la instalación del FIFA Fan Festival, espacio previsto para la transmisión de los encuentros de la Copa Mundial de Futbol que se celebrará en próximas semanas.

La SSC explicó que el punto crítico se registró en el cruce de Filomeno Mata y 5 de Mayo, donde un grupo de manifestantes que se desplazaba en una camioneta con equipo de sonido habría intentado avanzar mientras empujaba a elementos policiales. Ante ello, las autoridades implementaron una “línea de contención”.

La dependencia capitalina sostuvo posteriormente que la situación quedó bajo control y aseguró que los policías desplegados únicamente portaban equipo de protección, entre ellos escudos, cascos, rodilleras, coderas y, en algunos casos, extintores. También puntualizó que no se utilizó ningún tipo de gas durante el operativo.

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Advertencia de nuevos bloqueos

Después de los intentos fallidos por alcanzar el Zócalo, los integrantes de la CNTE desistieron de insistir en su ingreso a la plaza principal del país.

En cambio, optaron por instalar casas de campaña y permanecer en las inmediaciones del Centro Histórico, particularmente sobre la calle 5 de Mayo, donde establecieron un plantón temporal.

Horas más tarde, representantes del movimiento alcanzaron un acuerdo con personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para concluir la movilización del día sin ingresar al Zócalo.

No obstante, advirtieron que podrían ampliar sus acciones de protesta. Las posibilidades planteadas son el bloqueo del Eje Central Lázaro Cárdenas si los elementos de la SSC no son replegados hasta la zona de la Catedral Metropolitana.

La marcha también impactó la operación del transporte público. El Sistema de Transporte Colectivo Metro cerró la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2 “hasta nuevo aviso” debido a un evento en el exterior.

Por su parte, el Metrobús suspendió temporalmente el servicio en estaciones de las líneas 1 y 7, incluidas Reforma, Hamburgo y el tramo de Amajac a El Ahuehuete. Más tarde, el servicio fue restablecido, aunque con avance lento.

Protestas anticipadas rumbo a huelga nacional

La movilización de este 25 de mayo forma parte de una estrategia de presión que la CNTE decidió adelantar una semana respecto a su calendario original.

Aunque la Coordinadora mantiene previsto iniciar una huelga nacional el 1 de junio, las protestas comenzaron desde este lunes tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca.

El movimiento ha señalado que la duración de las acciones dependerá de la respuesta del Gobierno federal e incluso ha advertido la posibilidad de extenderlas hasta el 11 de junio, fecha de inauguración de la Copa Mundial de Futbol en la capital del país.

Las principales exigencias del magisterio son la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reinstalación inmediata de la Mesa Tripartita para atender demandas del MDTEO, el reconocimiento del PTEO dentro de la legislación educativa de Oaxaca, así como la entrega de mobiliario y equipo tecnológico para las escuelas.

También demandan el pago de servicios básicos en los planteles, justicia para víctimas vinculadas con los hechos de 2006, la reforma educativa y Nochixtlán 2016, además de contratación, recategorización y ascensos para personal docente y administrativo.

De acuerdo con estimaciones de la SSC capitalina, en la movilización participaron alrededor de dos mil manifestantes y desde antes de su desarrollo se contemplaba la posibilidad de un plantón en el corazón de la ciudad.