Registro de Beca Rita Cetina para Preescolar: Fecha de inscripción y requisitos para recibir 1900 pesos

Registro Beca Rita Cetina Miles de estudiantes de primaria podrán comenzar su registro muy pronto (Crónica digital)

La Beca Rita Cetina expande sus alcances en todo el territorio nacional, ya que el programa, que actualmente cubre estudiantes de secundaria, ampliará su cobertura: en 2026 se incorporarán los alumnos de primaria y en 2027 será el turno de quienes cursan el preescolar.

¿Cuándo inicia el registro para la Beca Rita Cetina para preescolar?

De acuerdo con la información oficial de la SEP, el registro para los niños y niñas de nivel preescolar no iniciará hasta dentro de dos años, es decir, para 2027, dado que el calendario de inscripciones se está escalonando.

Mientras que las incorporaciones para el nivel primaria, comenzarán a partir del 2026 a nivel nacional.

¿De cuánto será el monto de la Beca Rita Cetina?

El monto estimado del apoyo económico es de 1,900 pesos bimestrales, y estará dirigido a alumnos inscritos en escuelas públicas.

¿Qué requisitos piden para la inscripción?

Para acceder al beneficio, los padres o tutores deberán cumplir una serie de requisitos:

Tener a su hijo(a) inscrito(a) en una escuela preescolar pública.

No recibir otra beca federal con la misma finalidad.

Contar con CURP del tutor y del menor, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, y registrar una cuenta en el sistema “Llave MX”.

La SEP enfatizó que, pese a que las fechas exactas aún podrían modificarse, la preparación de los padres y tutores es clave: tener listos los documentos y la información permitirá aprovechar la convocatoria cuando se abra.