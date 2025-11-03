Revela Fiscalía que asesino de Carlos Manzo tendría entre 17 y 19 años

Ataque Presunto asesino de Carlos Manzo. (Especial)

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el asesino del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, podría ser un sujeto de entre 17 y 19 años de edad.

Esto, debido a que tras solicitarle al Instituto Nacional Electoral (INE), indicios de huellas dactilares en sus registros, de manera extraoficial se explicó que el criminal abatido no tendría credencial para votar al posiblemente ser menor de edad.

Hasta la mañana del tres de noviembre, ninguna persona ha reclamado el cuerpo del agresor, el cual, se expuso en imágenes, cuenta con varios tatuajes en múltiples partes del cuerpo.

Asimismo, las pruebas periciales arrojaron resultados positivos a la ingesta de drogas como anfetaminas y marihuana.

En videos captados por cámaras del C5, se observa que el agresor se hospedó en un hotel de la Plaza Morelos, realizó varias compras en establecimientos comerciales del centro de Uruapan y se colocó una sudadera blanca que usó durante el atentado.

Aproximadamente a las 20:30 horas, que finalizó el Festival de las Velas, el agresor se acercó a Manzo, a la altura del altar de la Catrina y accionó el arma en al menos siete ocasiones.