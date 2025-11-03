Sheinbaum discute la reapertura de la frontera al ganado con secretaria de Agricultura de los Estados Unidos

Presidenta de México recibe a la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos

Este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins donde discutieron la reapertura de la frontera a la exportación de ganado.

Los representantes de ambos países refrendaron su compromiso con el combate al gusano barrenador del ganado, la facilitación del comercio agropecuario y la protección de la salud animal en América del Norte.

También reafirmaron la importancia de mantener canales de comunicación permanentes y al más alto nivel entre las autoridades competentes de ambos países.

La delegación mexicana estuvo conformada por Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte; Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural y Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).