Asesinato de Carlos Manzo, herida profunda para la democracia en México: bloque de partidos locales del PRD

Al condenar el asesinato de Carlos Manzo, el Bloque Nacional de Partidos Locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que la muerte del alcalde de Uruapan no solo enluta a todo México sino que representa una herida profunda para la democracia y las instituciones del país.
“Su muerte enluta no solo a Uruapan, sino también a Michoacán y a todo México. Este crimen representa una herida profunda para la democracia, para las instituciones y para todos aquellos que creemos en la justicia, la verdad y la paz”, estableció
En un posicionamiento, los perredistas advirtieron que no se puede normalizar la violencia ni permitir la impunidad en este asesinato ocurrido durante un evento público el pasado 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán.
En este contexto, el bloque de partidos locales del Sol Azteca entre los que se encuentran el de Michoacán, Guerrero y Ciudad de México, entre otros, se sumaron a la exigencia de justicia que hoy recorre el país y demandaron una investigación seria, imparcial y con resultados concretos, que lleve al castigo de los autores materiales e intelectuales de este artero crimen.
Paralelo a ello, convocaron a la unidad de los mexicanos y recalcaron que hoy más que nunca se debe actuar con responsabilidad y buscar juntos las salidas que fortalezcan la democracia y la paz del país.
“No podemos prestarnos a un espectáculo mediático que desvíe la atención del verdadero objetivo: exigir justicia y la reconstrucción del tejido social”, establecieron
Señalaron que nadie que sirva a su pueblo debe ser silenciado por la violencia y sostuvieron que este atentado constituye un golpe directo contra quienes, como Carlos, sirven con entrega, valentía y amor a su gente.
“Carlos Manzo fue una voz firme, valiente y profundamente popular, un ejemplo de liderazgo honesto y compromiso social. Su lucha por el bienestar de su municipio debe inspirarnos a seguir defendiendo los valores de la democracia, la pluralidad y la paz”, consideraron
A nombre del PRD Guerrero, encabezado por Evodio Velázquez, Michoacán presidido por Octavio Ocampo, CDMX con Noria Arias a la cabeza, así como los de Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca, el bloque de partidos locales del Sol Azteca expresó sus condolencias más sinceras a la familia de Carlos Manzo Rodríguez, sus amigos, colaboradores y al pueblo de Uruapan.
Condenaron enérgicamente este atentado y expresaron su indignación y dolor por el cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, a quien calificaron como n hombre comprometido con su pueblo, que siempre levantó la voz para denunciar la inseguridad y las extorsiones que lastimaban a su municipio y a todo Michoacán.
“Su muerte enluta no solo a Uruapan, sino también a Michoacán y a todo México. Este crimen representa una herida profunda para la democracia, para las instituciones y para todos aquellos que creemos en la justicia, la verdad y la paz”, recalcaron