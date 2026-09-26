¿Se suspenden las clases el 28 y 29 de septiembre? Esto dice la SEP

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEP) ha informado que suspenderán las clases los días lunes 28 y martes 29 de septiembre como medida preventiva ante los posibles efectos que tendrá el huracán Polo cuando toque tierra.

¿Habrá clases este 28 y 29 de septiembre según la SEP?

Como medida precautoria por el huracán Polo, la SEP de Baja California Sur ha anunciado que se suspenderán las clases, así como las actividades administrativas en escuelas públicas y privadas durante los días lunes 28 y martes 29 de septiembre en los cinco municipios de Baja California Sur.

La decisión fue tomada por recomendación del Consejo Estatal de Protección Civil, debido a la evolución del sistema ciclónico y las condiciones que podría generar el fenómeno meteorológico.

¿Por qué no hay clases el 28 y 29 de septiembre?

La SEP ha tomado la precaución de suspender las clases debido a que se tiene previsto que el huracán Polo toque tierra en Baja California Sur el próximo lunes 28 de septiembre.

Por el momento, el Servicio Metrológico Nacional (SMN) ha informado que el huracán continúa en categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, por lo que su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el estado; además, se pronostican vientos fuertes y oleaje elevado.

Categoría actual: Categoría 4

Categoría 4 Vientos máximos sostenidos: De 220 km/h

De 220 km/h Lugar de posible impacto: Baja California Sur

Baja California Sur Velocidad de desplazamiento: A 17 km/h hacia el noroeste

¿A qué hora y cuándo tocará tierra el huracán Polo en México?

De acuerdo a los pronósticos del SMN, se estima que el huracán Polo comenzará a debilitarse durante los primeros minutos del domingo 27 de septiembre, por lo que se prevé que toque tierra en Baja California del Sur el lunes 28 de septiembre después de las 12:00 horas.

Aunque se espera que lo haga con menos intensidad como categoría 2 y que se degrade a categoría 1 el martes 29 hasta que se convierta en depresión tropical el miércoles 30, por lo que se recomienda a la población seguir las instrucciones de las autoridades.