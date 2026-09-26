Canciller Roberto Velasco cierra su participación en la ONU con reunión con António Guterres

Roberto Velasco y António Guterres

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, concluyó su participación en la 81 Asamblea General de Naciones Unidas con una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la sede de la Organización en Nueva York.

Durante el encuentro, ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la situación geopolítica internacional, con especial atención en las perspectivas para América Latina y el Caribe, así como en los retos que enfrenta actualmente la comunidad internacional.

Guterres reconoció el compromiso de México con el respeto al derecho internacional y sus contribuciones al fortalecimiento del sistema multilateral, incluido el proceso de reforma conocido como ONU80.

Velasco, por su parte, reconoció el trabajo realizado por el secretario general de Naciones Unidas durante sus mandatos y destacó la labor de la Organización en un contexto internacional marcado por distintos conflictos y desafíos.

“Reconocí su labor al frente de la Organización en años sumamente complejos”, señaló el canciller mexicano al referirse al encuentro con Guterres.

Ambos funcionarios también coincidieron en la importancia de atender retos como el cambio climático, las nuevas amenazas y el surgimiento de nuevas confrontaciones entre países.

Llamado a resolver conflictos

Durante la reunión, los representantes de México y Naciones Unidas se pronunciaron en favor de la solución pacífica de los conflictos, la igualdad jurídica de los Estados y la vigencia del derecho internacional.

También destacaron la importancia de enfrentar la desigualdad y generar condiciones que permitan avanzar hacia el progreso y la prosperidad.

Velasco señaló que México y la ONU comparten como una de sus prioridades la lucha contra la desigualdad, así como los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las personas.

Saludos a Claudia Sheinbaum

Al concluir la reunión, António Guterres transmitió un saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum y expresó su reconocimiento a las aportaciones de México al multilateralismo.

De acuerdo con la información difundida por la Cancillería, el secretario general también destacó el papel histórico de México como aliado de Naciones Unidas y la importancia del respaldo del país para el futuro del sistema multilateral.

Guterres expresó su admiración por la presidenta mexicana y refrendó su agradecimiento por las contribuciones de México a la Organización, no solo como integrante de la comunidad internacional, sino como un socio fundamental de Naciones Unidas.