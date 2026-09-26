A 12 años de Ayotzinapa, padres de los 43 aún esperan conocer la verdad

43 estudiantes de Ayotzinapa

Este 26 de septiembre se cumplieron 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero y una vez más, madres y padres de los jóvenes marcharon desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir respuestas, conocer el paradero de sus hijos, mientras el caso continúa sin respuestas.

La movilización inició en el Ángel de la Independencia y avanzó sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino. Los familiares encabezaron la marcha con fotografías de los estudiantes y volvieron a repetir una de las consignas que ha acompañado su lucha durante estos 12 años: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

A lo largo de más de una década, los padres y madres han participado en marchas, reuniones y acciones para exigir que las autoridades esclarezcan lo ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Sin embargo, el paso del tiempo no ha significado una respuesta para las familias. De acuerdo con información difundida durante las jornadas por el aniversario, ocho padres y madres han muerto durante estos 12 años sin conocer el paradero de sus hijos. El recuento más reciente señala que se trata de seis padres y dos madres.

La pérdida de estos familiares se ha convertido también en parte de la historia de la búsqueda de los 43 estudiantes. Padres que comenzaron las movilizaciones hace 12 años fallecieron sin recibir la respuesta que esperaban. El caso más reciente fue el de Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, quien murió en agosto de 2026.

Durante la jornada de este sábado, cientos de estudiantes normalistas y simpatizantes acompañaron a las familias. De acuerdo con reportes, más de 30 autobuses trasladaron a estudiantes de diferentes normales del país para participar en la movilización en la capital.

La marcha también tuvo la presencia del denominado Bloque Negro, cuyos integrantes, principalmente personas encapuchadas, se incorporaron a la movilización. Antes y durante el recorrido se registraron incidentes con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

VANDALISMO

Personas encapuchadas lanzaron piedras contra policías en las calles Florencia y Hamburgo, en la colonia Juárez. Los elementos de seguridad aseguraron una bolsa que contenía piedras, botellas y otros objetos.

También se reportaron pintas y daños en mobiliario urbano y establecimientos a lo largo de la ruta de la marcha. Posteriormente, se registraron enfrentamientos entre integrantes del Bloque Negro y policías mientras la movilización avanzaba hacia el Centro Histórico.

Otro de los incidentes reportados ocurrió cerca de la Glorieta del Ahuehuete, donde integrantes del Bloque Negro utilizaron pirotecnia y lanzaron objetos contra un inmueble.

Mientras estos hechos ocurrían, el contingente principal continuó con su recorrido para mantener la exigencia de conocer qué pasó con los 43 estudiantes.

DEMANDAS

Las familias también mantienen entre sus demandas que se profundicen las investigaciones y que se entregue información militar que consideran importante para esclarecer los hechos. Entre sus exigencias se encuentra el acceso a más de 800 folios relacionados con información de inteligencia generada durante 2014.

A 12 años de la desaparición, la pregunta de las familias continúa siendo la misma: ¿dónde están los 43 estudiantes? La búsqueda permanece abierta y los padres que siguen con vida mantienen su exigencia de conocer la verdad y el paradero de sus hijos.