Rosa Icela visita Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez González visitó este sábado el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), lugar que opera las 24 horas para atender emergencias.

“Este sábado platicamos con personal de Busqueda, SSPC, Guardia Nacional y FGR que opera el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), las 24 horas los siete días de la semana. El trabajo coordinado ayuda a actuar con rapidez en la localización de personas”, compartió la titular de gobernación en su cuenta de X.

El Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata es la sede oficial de operaciones ubicada en la Secretaría de Gobernación, encargada de recibir reportes y coordinar acciones masivas e inmediatas para la localización de personas desaparecidas o no localizadas en toda la república mexicana.

Asimismo,tras la charla con personal del ANBI, Rosa Icela continúo su recorrido en el Centro de Mando “México te Abraza”.

“Visitamos el centro de mando de México Te Abraza, desde donde servidores públicos de la Unidad de Política Migratoria, Guardia Nacional, Defensa y Marina atienden los reportes de incidencias de nuestras paisanas y paisanos que regresan al territorio nacional” manifestó en otra publicación de X.