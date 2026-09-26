Somos CDMX suma perfiles políticos y ciudadanos en Iztacalco rumbo a 2027

El partido Somos CDMX anunció la incorporación de tres perfiles políticos y ciudadanos a sus trabajos territoriales en la alcaldía Iztacalco, con miras al proceso electoral de 2027.

Durante un encuentro realizado este sábado, el presidente de Somos CDMX, Juan Manuel Orozco Carmona, presentó a Daniel Ordoñez Hernández, José Rodolfo Ávila Ayala y Gabriela Galván como nuevos integrantes de los trabajos que desarrolla el partido en la demarcación.

Los tres perfiles cuentan con diferentes experiencias dentro de la política y la participación ciudadana. Daniel Ordoñez fue diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2024 fue candidato a la alcaldía Iztacalco por la coalición integrada por el PAN, PRI y PRD.

Por su parte, José Rodolfo Ávila Ayala participó en las elecciones de 2024 como candidato ciudadano sin partido para la alcaldía Iztacalco. Ahora asumirá la responsabilidad de encabezar los trabajos de Somos CDMX en esta demarcación.

Gabriela Galván también se incorporó al proyecto después de desarrollar parte de su trayectoria política dentro del PRI. Durante el encuentro, explicó que su experiencia en la actividad política y el recorrido realizado en la Ciudad de México fueron factores que consideró para participar nuevamente en un proyecto político.

Juan Manuel Orozco señaló que las incorporaciones representan la unión de diferentes proyectos y trayectorias que ahora coinciden dentro de Somos CDMX.

El dirigente destacó que en Iztacalco existen condiciones para desarrollar trabajo territorial y adelantó que buscarán fortalecer su presencia en distintas alcaldías de la capital rumbo a las elecciones de 2027.

Durante el evento, Orozco agradeció a Gabriela Galván por integrarse y asumir responsabilidades dentro del proyecto. También reconoció a José Rodolfo Ávila por aceptar encabezar los trabajos en Iztacalco y a Daniel Ordoñez por aportar su experiencia política y territorial.

En su intervención, Gabriela Galván destacó su experiencia previa en la política capitalina y señaló que considera posible competir por el rumbo político de Iztacalco.

Mientras tanto, José Rodolfo Ávila Ayala afirmó que asumirá su nueva responsabilidad con compromiso y señaló que mantendrá un carácter ciudadano en sus actividades políticas.

“Soy ciudadano”, expresó Ávila al referirse a su participación y a la responsabilidad que tendrá dentro de Somos CDMX.

Daniel Ordoñez explicó que decidió regresar a la actividad política luego de recibir la invitación de Juan Manuel Orozco. El exdiputado federal señaló que participará activamente en el nuevo proyecto y que pondrá su experiencia política y territorial al servicio de los trabajos que se realizarán en Iztacalco.

Las nuevas incorporaciones reúnen perfiles que anteriormente participaron en distintos partidos y proyectos electorales, además de una candidatura ciudadana independiente.

Somos CDMX busca ampliar su estructura territorial en Iztacalco de cara al proceso electoral de 2027, en el que estarán en juego distintos cargos de elección popular en la Ciudad de México.