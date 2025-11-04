Bloqueos en Guanajuato: información actualizada de carreteras afectadas

Actualización de bloqueos en Guanajuato por manifestantes agricolas Hasta el momento se reportan cierres, totales y parciales en algunas carreteras del Estado. (FOTO: JORGE ORTEGA/CUARTOSCURO.COM/Jorge Ortega Pérez )

Los manifestantes informaron que hoy 4 de noviembre se realizarán bloqueos en puntos específicos de la carretera Salvatierra Yuridia y otras carreteras federales en el estado. Te compartimos toda la información actualizada sobre bloqueos en carreteras de Guanajuato y los puntos afectados.

La Unión de Campesinos de Salvatierra encabeza la manifestación agraria, exigiendo establecer un precio justo en el precio del grano. Señalando que los bloqueos carreteros en Guanajuato se mantendrán activos hasta recibir respuestas concretas por parte de las autoridades.

Actualización de puntos afectados:

Se han reportado cierres totales debido a bloqueos carreteros en ambos sentidos en la carretera federal Irapuato - Salamanca a la altura de Ciudad industrial.

Hasta las 3:20 pm de este martes 4 de noviembre, manifestantes provenientes del municipio de Salvatierra realizaron un cierre total en la carretera Federal Irapuato- Abasolo, a la altura de P&G.

Vías alternativas:

Para salir del boqueo total en la carretera Irapuato-Abasolo, se recomienda tomar la carretera 20 D; en sentido contrario, desviarse por rancho La soledad hasta providencia, para reincorporarse a la carretera 20D, esto según información proporcionada por Milenio.

Bloqueos en Pénjamo Guanajuato.

Hasta el momento debido a las manifestaciones de campesinos agrarios, se reportan bloqueos carreteros parciales en la carretera Herradura, a la altura de las vías ferroviarias, esto en Pénjamo, Guanajuato. Según la información actualizada se reporta paso vehicular.

Bloqueo de tractores en la Carretera Santa Rosa - Plan de Ayala

No se han logrado un acuerdo entre los manifestantes con el gobierno federal, bajo las demandas de un apoyo de 6 mil pesos por tonelada de maíz, además de un subsidio correspondiente que ayude a cubrir gastos de producción, según demandan agricultores, por lo que hasta las 3:20 pm de hoy 4 de noviembre, se reportó un bloqueo parcial en la autopista Federal 45 D, a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala, esto en dirección León - Aguascalientes.