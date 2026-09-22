INE concede medidas cautelares por expresiones contra Morena en redes sociales

Ordena INE a Dirigente Nacional del PRI, al partido y a comités estatales retirar publicaciones en redes sociales

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) concedió medidas cautelares respecto de diversas publicaciones en redes sociales y contenidos vinculados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al considerar, en un análisis preliminar, que algunas expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en contra de Morena.

Durante una sesión extraordinaria urgente de carácter privado celebrada este día, la Comisión analizó dos solicitudes de medidas cautelares presentadas por Morena contra Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; el propio partido y diversas personas identificadas públicamente como dirigentes, legisladoras, militantes o vinculadas con esa fuerza política.

Las denuncias se relacionaron con publicaciones difundidas principalmente en redes sociales, en las que se utilizaron expresiones como “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcoestado”, “narcopolíticos”, “mafiosos”, “cómplices de los cárteles del crimen organizado”, “MORENARCOS” y “Cártel de MORENA”, entre otras de contenido similar.

Medidas cautelares contra publicaciones de dirigentes priistas

En el primer expediente, la Comisión revisó 15 publicaciones realizadas en las cuentas de X y Facebook de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, además de un reposteo. Determinó conceder las medidas cautelares al considerar que, de manera preliminar, las expresiones podrían implicar la imputación de hechos o delitos falsos contra Morena, al no existir una sentencia o prueba que acreditara la veracidad de dichas afirmaciones.

La misma determinación se adoptó respecto de una publicación difundida en la cuenta de X del PRI, así como de diversos reposteos de publicaciones de Moreno Cárdenas y de la cuenta del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.

También se concedieron medidas cautelares respecto de publicaciones de Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el Consejo General del INE y diputado federal; Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI; Alma Carolina Viggiano Austria, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y senadora; y Marco Antonio Mendoza Bustamante, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo y diputado local.

En estos casos, la Comisión consideró que las expresiones denunciadas podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos contra Morena, sin que se hubieran presentado elementos de convicción suficientes para acreditar su veracidad.

Improcedente en otros contenidos

La Comisión determinó, en cambio, que no procedía conceder la medida cautelar respecto de una publicación realizada en la cuenta de X del PRI.

La misma decisión se tomó sobre el promocional denominado “SEÑALAMIENTOS”, pautado para radio y televisión, así como sobre una publicación de Moreno Cárdenas en X mediante la cual difundió dicho promocional y el reposteo efectuado por el PRI.

En estos casos, el órgano electoral señaló que, bajo un análisis preliminar, no se apreciaba de manera evidente o explícita la imputación de hechos o delitos falsos contra el partido denunciante.

En el segundo expediente analizado, la Comisión de Quejas y Denuncias también determinó conceder medidas cautelares.

La decisión comprendió siete publicaciones realizadas en la cuenta de X de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, diez reposteos efectuados por el PRI y publicaciones de los Comités Directivos Estatales del partido en Chiapas, Morelos y Tlaxcala.

De acuerdo con el análisis preliminar de la Comisión, las expresiones contenidas en dichas publicaciones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos contra Morena, sin que se hubiera aportado alguna prueba que sustentara su veracidad.

Las determinaciones corresponden a un análisis cautelar y preliminar de los contenidos denunciados, por lo que la resolución de fondo sobre las posibles infracciones deberá seguir el procedimiento correspondiente.