Sheinbaum descarta, hasta ahora, impacto directo de Polo en costas del Pacífico

El huracán Polo se intensificó hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, aunque hasta el momento no existe un pronóstico de que el fenómeno toque tierra de manera directa en las costas mexicanas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia matutina, la mandataria señaló que, de acuerdo con la información disponible, Polo se mantendría bordeando el océano Pacífico, con especial atención en la zona cercana a Jalisco, Colima y Michoacán.

“Hasta ahora la información que tenemos es que no va a llegar de manera directa a la costa, va a estar bordeando el Pacífico, particularmente los estados de Jalisco, Colima, Michoacán”, explicó.

Sheinbaum advirtió, sin embargo, que el hecho de que no se contemple un ingreso directo a tierra no significa que desaparezcan los riesgos asociados al fenómeno, debido a las lluvias intensas que puede generar en las entidades costeras.

La presidenta pidió a la población que vive en la costa del Pacífico mantenerse pendiente de los reportes oficiales de Protección Civil y de la evolución del huracán, particularmente ante la posibilidad de que cambien sus condiciones o trayectoria.

“Por favor, a toda la población de la costa del Pacífico, que esté muy atenta, hasta ahora son lluvias intensas, pero el huracán puede llegar a categoría 5”, señaló.

En caso de que Polo se intensifique o se aproxime a poblaciones, las autoridades comunicarán de inmediato cualquier cambio que requiera medidas adicionales.

Recomiendan extremar precauciones

El Servicio Meteorológico Nacional informó durante la mañana que Polo se convirtió en huracán categoría 5 y se encontraba a cientos de kilómetros de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Ante las condiciones previstas, las autoridades recomendaron a la población contar con una mochila de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías, documentos importantes y artículos necesarios para niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.

También se pidió permanecer en lugares seguros durante los periodos de lluvias y vientos fuertes, además de mantenerse alejados de ventanas, árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y otros objetos que puedan caer.

Las recomendaciones incluyen evitar salir de casa cuando no sea indispensable y no conducir por calles inundadas. Asimismo, se exhortó a no intentar cruzar ríos, arroyos, vados o pasos a desnivel cuando exista corriente de agua.

La información oficial sobre la evolución del huracán deberá ser consultada a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y las autoridades correspondientes, debido a que la trayectoria y la intensidad del fenómeno pueden modificarse.