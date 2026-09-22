Revisará Sheinbaum pensiones de exgobernadores de Banxico, entre ellos Zedillo

Rueda de prensa de Claudia Sheinbaum en México (Sáshenka Gutiérrez/EFE)





La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se revisarán las pensiones que reciben exgobernadores y otros exfuncionarios del Banco de México (Banxico), particularmente para conocer quiénes continúan con estas prestaciones, cuáles son los montos y cuánto representan para las finanzas públicas.

Fue en su conferencia dondenexplicó que la autonomía del banco central hizo que sus trabajadores quedaran fuera de la reforma que establece como límite salarial la remuneración de la titular del Poder Ejecutivo. A ello se suman, señaló, diversos amparos promovidos por funcionarios de la institución.

Ante los cuestionamientos sobre las pensiones vitalicias de antiguos directivos de Banxico, Sheinbaum planteó analizar si deben continuar vigentes y adelantó que, al menos, buscará transparentar públicamente estas prestaciones.

“Vamos a ver si podemos tener la información de los exgobernadores. No sé si solo son gobernadores o son también subgobernadores. Las pensiones que tienen y cuáles son y de qué monto”, señaló.

La revisión incluiría a quienes ocuparon cargos de gobierno en el banco central, aunque la Presidenta también mencionó a trabajadores de la institución que cuentan con pensiones consideradas importantes.

“Todos los que trabajaron en el Banco de México tienen pensiones muy importantes… tendríamos que ver si seguimos con esas pensiones o no”, expuso.

Plantea transparentar los montos

Sheinbaum comparó esta situación con las pensiones de los expresidentes de México, esquema que, recordó, fue eliminado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A partir de ello, consideró necesario revisar si las prestaciones que reciben exdirectivos de Banxico deben permanecer.

“Y en todo caso, pues habría que ver si seguimos con esas pensiones o no”, afirmó.

La mandataria reconoció que las remuneraciones pueden encontrarse dentro del marco legal, pero cuestionó que ello necesariamente implique que sean adecuadas por los montos que representan.

“Puede ser legal, pero no muy justo que digamos”, expresó.

El tema fue planteado a partir de una pregunta sobre las pensiones de exgobernadores del Banco de México, entre ellos Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz. El cuestionamiento también relacionó estas prestaciones con el costo que ha representado para el país el rescate bancario asociado con el Fobaproa.

Frente a ello, Sheinbaum señaló que antes de determinar cualquier medida se requiere contar con información precisa sobre los beneficiarios y las cantidades que reciben.

La Presidenta indicó que buscará conocer tanto quienes son los exgobernadores que actualmente cuentan con estas remuneraciones, como también si existen subgobernadores u otros exfuncionarios de Banxico que tengan prestaciones similares.

“Muchos... bueno, todos los que fueron gobernadores o trabajaron en Banco de México tienen pensiones muy importantes. Vamos a ver si podemos por lo menos exponer cuáles son esas pensiones”, sostuvo.