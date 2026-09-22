Sheinbaum asegura que no hay impunidad en casos de Línea 12, Interoceánico y Tren Maya

Colapso Línea 12 en tramo elevado de la estación Los Olivos Colapso Línea 12 en tramo elevado de la estación Los Olivos (Derrumbe Metro Olivos/Graciela López)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las autoridades han aplicado sanciones en los casos de accidentes y tragedias relacionados con megaproyectos y sistemas de transporte público, y sostuvo que no existe impunidad en estos hechos.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que en cada uno de los casos se han emprendido acciones contra quienes resulten responsables.

“Sí se actúa. En todos los casos hay sanciones, no hay ninguna impunidad en ninguno de los casos”, sostuvo.

Rueda de prensa de Claudia Sheinbaum en México (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Sheinbaum hizo referencia a distintos accidentes ocurridos en obras y sistemas de transporte, entre ellos el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido en 2021 y que dejó 26 personas fallecidas.

Sobre este caso, señaló que permanecen abiertas carpetas de investigación y afirmó que sí se está actuando contra quienes tuvieron responsabilidad en la construcción de la Línea 12.

La Presidenta también se refirió al accidente del Tren Interoceánico, respecto del cual indicó que existen personas detenidas luego de que las investigaciones confirmaran que el exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento.

En cuanto al Tren Maya, Sheinbaum señaló que se han impuesto sanciones administrativas relacionadas con errores humanos, como parte de las medidas adoptadas después de incidentes registrados en este proyecto ferroviario.

De esta manera, la mandataria federal sostuvo que las investigaciones y procedimientos emprendidos en los diferentes casos han derivado en distintos tipos de consecuencias, desde procesos y detenciones hasta sanciones administrativas.

Investigación por robo de combustible

Durante la misma conferencia, Sheinbaum también fue cuestionada sobre las investigaciones relacionadas con el robo de combustible en Petróleos Mexicanos (Pemex).

La presidenta aseguró que, hasta el momento, no se ha localizado dentro de la empresa a alguna persona involucrada en este delito. Sin embargo, aclaró que las investigaciones continúan abiertas.

La declaración se dio en el contexto de los cuestionamientos sobre las posibles responsabilidades dentro de Pemex, aunque Sheinbaum puntualizó que hasta ahora no se ha identificado a una persona de la empresa vinculada con el robo de combustible.

La mandataria insistió en que las indagatorias siguen su curso, por lo que no descartó que posteriormente puedan establecerse responsabilidades conforme avancen las investigaciones.