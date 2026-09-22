Investigan muerte de cinco recién nacidos en hospital del IMSS en Durango, confirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la conferencia mañanera del Pueblo en la que se presentó el informe por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Galo Cañas Rodríguez)





La muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Durango, es investigada por autoridades federales para determinar las causas de los fallecimientos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que el caso recibe atención prioritaria y que el director general del IMSS, Zoé Robledo, viajó a Durango para supervisar las investigaciones y mantener contacto con los familiares de los bebés fallecidos.

Claudia Sheinbaum explicó que sostuvo comunicación con Robledo durante la mañana, antes de la conferencia, para conocer los detalles del caso y las acciones que se llevan a cabo en el hospital.

“Lamentablemente, fallecieron los bebés, y ahí está también Zoé. Se está haciendo una investigación para ver qué fue lo que lo provocó y estar en contacto con las familias”, declaró.

El IMSS informó que como parte de las primeras acciones sanitarias se detectó la presencia de una bacteria sensible a los antibióticos disponibles. No obstante, la institución aclaró que este hallazgo no explica por sí mismo las muertes de los cinco recién nacidos.

Ante la situación, se pusieron en marcha medidas de contención dentro de la unidad médica, entre ellas protocolos de aislamiento de casos y la restricción de nuevos ingresos.

También se realizaron labores de limpieza y desinfección exhaustivas, además de vigilancia de las personas que tuvieron contacto con los casos y la toma de cultivos. Hasta el momento, los resultados de estos estudios han sido negativos.

Mantienen vigilancia en el hospital

La supervisión del caso se realiza desde las autoridades centrales del IMSS y la Secretaría de Salud, mientras Robledo se encuentra en Durango para dar seguimiento a las indagatorias y a la atención de los familiares.

El instituto expresó su pesar por el fallecimiento de los recién nacidos y señaló que mantiene acompañamiento permanente a las familias afectadas.

El Gobierno federal indicó que continuará dando seguimiento al caso hasta esclarecer las circunstancias que provocaron las muertes.