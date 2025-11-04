Buscan a Lucero, desapareció en Zapopan tras cita con un hombre que conoció en un videojuego El hombre habría prometido llevar a Estados Unidos a Lucero después de conocerla a través de Free Fire. (@Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco)

Lucero Alejandra Encino Rodríguez, de 18 años de edad, desapareció el 27 de octubre en Zapopán, Jalisco, tras quedar de ver a un hombre que conoció en Free Fire.

De acuerdo con los reportes iniciales, Lucero Encino habría volado desde Zapopan, Jalisco, hasta la Ciudad de México con un hombre identificado como “Chris”, a quien conoció chateando en línea en el videojuego Free Fire.

Según la mamá de Lucero, el hombre le habría prometido a su hija llevarla a Estados Unidos para casarse con ella, razón por la que la joven se fue de su casa sin avisarles a sus padres.

Sin embargo, desde que se le vio en la colonia La Coronilla, la familia no ha podido contactar a la joven. Mientras que el último contacto de Lucero con alguien fue con un conocido antes de abordar el avión, asegura su madre.

En una entrevista otorgada por la madre de Lucero, le pide a su hija que se comunique con ellos, pues se encuentran muy preocupados.

“Comunícate con nosotros, estamos muy preocupados por ti y te amamos, te queremos, tu familia te está esperando, por favor, Lucerito”.

A su vez, les pide a las autoridades que agilicen los trámites para encontrarla, mientras a la población le pide ayuda para dar con su paradero lo más pronto posible.

¿Cómo identificar a Lucero Alejandra Encino Rodríguez?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, Lucero Alejandra desapareció el 27 de octubre del 2025 en Zapopan, Jalisco.

La ficha la identifica como alguien con pelo lacio, corto, de color castaño claro, de complexión delgada, con una estatura de 1.75 metros y tez morena.

Como señas particulares, se menciona que tiene una cicatriz en el tobillo izquierdo, lunares en el pecho, verrugas en la nuca, con perforaciones en ambas orejas y cuenta con Brackets en los dientes.

La última vez que se le vio se encontraba en la colonia La Coronilla, y portaba una blusa con una sudadera gris, además de pants claros, tenis blancos de la marca Adidas, lentes con aumento de armazón negro y una mochila azul cielo.

En caso de contar con información relevante para dar con su paradero, la comisión solicita que se comuniquen al 33 3145 6314 o al correo electrónico de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.