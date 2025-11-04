Encontronazo entre ministros Giovanni Azael Figueroa y Estela Ríos

CDMX — El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo momentos de tensión por el cruce de “precisiones” que tuvieron todo el tono de reproche entre los ministros Giovanni Azael Figueroa y Estela Ríos.

Figueroa Mejía dijo: “ A mí me gustaría precisarle a la ministra Estela: “El argumento al absurdo al que hice referencia en mi intervención anterior es una técnica argumentativa, y no es una alusión personal. Es cuanto, ministro presidente”.

Estela Ríos, sin pedir la palabra se dirigió a Giovanni: “Alusión personal, porque entonces usted está diciendo que estoy argumentando al absurdo, y no es así”.

El ministro presidente, Hugo Aguilar, intervino para decir: “Muy bien”.

Giovanni Figueroa reiteró: “Y sólo una precisión.

Aguilar Ortiz volvió a intervenir: “Gracias”.

Estela Ríos no se quedó callada: “Y solamente con esa precisión la hago yo”.

Aguilar Ortiz indicó: “Bueno, se aceptan todas las precisiones”