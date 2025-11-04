Familiar de Carlos Manzo se despide de él con tierno mensaje en redes sociales

Familiar de Carlos Manzo se despide de él “Apagaron tu luz demasiado pronto”, fueron algunas de las palabras que escribió su prima para Carlos Manzo. (@atziiceja_)

Tras la sensible muerte del gobernador de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, su prima le dedica unas palabras en forma de despedida a través de redes sociales.

“Carlos, mi querido Carlos… mi Chirris, como te decíamos en casa", así comienza el mensaje en que se despide la prima de Carlos Manzo, quien en redes sociales se hace llamar Atzii Ceja.

En el texto expresa su pena por el fallecimiento de su primo escribiendo lo siguiente: “Hoy me dejas un gran dolor con tu partida; siento que me arrebataron un pedacito de mí.”

A su vez, menciona que siempre creyó en él, aunque lamenta la injusticia que vivió Carlos Manzo, al ser asesinado tan joven.

“Desde siempre creí en ti. Sabía que llegarías lejos, porque tu fuerza y tu pasión eran únicas. Pero la crueldad y la maldad de la gente apagaron tu luz demasiado pronto.”

Asimismo, en el mensaje valora el haber tenido la oportunidad de despedirse de él en persona antes de su fallecimiento: “Me queda la paz de saber que pudimos despedirnos, abrazarnos por última vez…”.

Finalmente se despide agregando que nunca lo olvidará, agradeciendo por los momentos que pudo vivir a su lado y por haber estado en su vida.

“Nunca te olvidaré, mi Chirris. Gracias por tanto amor, por tantas risas y por dejarme el privilegio de haberte tenido en mi vida.”

Por último, señala que, a pesar de su muerte tan temprana, siempre será recordado por su legado en todas las personas que lo conocieron.

“Tu voz fue silenciada, pero tu legado y tu recuerdo vivirán por siempre en nosotros”.

Adjunto al texto, su prima comparte unas fotografías donde se observa a Carlos Manzo en su vida cotidiana acompañado de su prima Atzii Ceja.

La publicación hasta el momento cuenta con más de 43 mil me gusta, mientras que los comentarios fueron limitados.

Actualización sobre el caso de Carlos Manzo, gobernador de Uruapan, Michoacán

Después del asesinato de Carlos Manzo, gobernador de Uruapan, Michoacán, el pasado 1ro de noviembre en el Festival de las Velas, las investigaciones han avanzado en relación con el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la muerte ocurrió alrededor de las 20:00 horas cuando un sujeto de sudadera blanca se acercó al gobernador para dispararle siete veces.

En el enfrentamiento falleció la persona que presuntamente fue el responsable de dispararle al gobernador de Michoacán.

Hasta el momento, supuestamente, el culpable del acto ha sido identificado como Osvaldo Gutiérrez, apodado “El Cuate”.