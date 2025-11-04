Identifican al hombre que acosó a Sheinbaum; difunden foto de su detención

Difunden características del hombre que agredio sexualmente a Claudia Sheinbaum Se comparte imagen de su rostro en redes sociales

Agentes de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detienen a Uriel Rivera Martínez, el hombre que acoso sexualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido público en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La foto del agresor, acusado por delitos sexuales, es difundida en redes Sociales, y es identificado como Uriel Rivera Martinez tras su captura por elementos de la policía estatal.

https://www.instagram.com/p/DQqUtjvjfgZ/?igsh=MW82cGZzZ3p2M2pleA==

¿Quién es el hombre detenido que agredió sexualmente a Claudia Sheinbaum durante un evento público?

El hombre de 1.80 de estatura, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos sexuales, ubicada en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, tras su detención efectuada por la policía estatal, a las 9:00 pm del martes 4 de noviembre.

Uriel Martínez, es acusado por delitos sexuales y según el informe del registro nacional de detenciones, se describe como un sujeto de complexión delgada, tes morena y cabello corto color negro. En el momento de su detención vestía una playera de tirantes color blanco, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.

¿Cómo fue la agresión sexual que recibió Claudia Sheinbaum en un recorrido con simpatizantes?

Cerca del mediodía del miércoles 4 de noviembre, la presidenta acudió de manera espontánea con simpatizantes que la ovacionaban y pedían fotos, tras su llegada a las instalaciones de la SEP.

El momento de la agresión se dio en la calle República de Argentina, cuando en este contexto, tras el primer acercamiento e insistencia del hombre, quien se acercó en aparente estado de ebriedad, La mandataria mexicana respondió “nos tomamos la foto, no te preocupes”. Sin embargo, el sujeto identificado como Uriel Rivera, se acercó por la espalda de la mandataria y la beso en el cuello, abrazándola contra su cuerpo, para después subir sus manos a la altura del pecho, es hasta ese momento que el sujeto es apartado por el personal de seguridad, que cuidaba el perímetro.