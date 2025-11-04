“Sheinbaum debería pedir disculpas por los homicidios en México”: diputada de la derecha española

Reacción La diputada del Partido Popular de España (PP) Cayetana Álvarez de Toledo habla durante la inauguración de la Conferencia Anual de Ejecutivos, este martes, en Lima (Perú) (Paolo Aguilar/EFE)

El primer paso dado por España para disculparse por los crímenes cometidos durante la conquista de México -el canciller José Manuel Albares, del gobierno del socialista Pedro Sánchez, reconoció recientemente el “dolor y la injusticia cometidos”- sigue levantando ampollas en la derecha y la ultraderecha del país ibérico.

Este martes, la diputada del opositor Partido Popular (PP, conservador) Cayetana Álvarez de Toledo, aseguró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debería pedir disculpas por las muertes causadas por los cárteles y el crimen organizado, empoderado ante un Estado ausente o negligente, en vez de exigir que España se disculpe por la conquista y la época colonial.

“Ella debería pedir disculpas por los muertos que se siguen produciendo hoy”, señaló Álvarez de Toledo durante su intervención en Lima en la Conferencia Anual de Ejecutivos, el mayor foro empresarial de Perú.

La parlamentaria recordó el reciente asesinato del alcalde del municipio mexicano de Uruapan, Carlos Manzo, durante una celebración del Día de Muertos, cuando había solicitado antes ayuda al Gobierno nacional para hacer frente al crimen organizado en su jurisdicción.

“Maniobra de populistas”

Álvarez de Toledo consideró que pedir que España se disculpe por la conquista de América y su dominio durante casi tres siglos es una “maniobra de populistas para eludir responsabilidades”, que busca “culpar a los españoles de hace 500 años de los problemas que no pueden resolver hoy”.

En ese sentido, aseveró que “es más fácil destruir una estatua de Cristóbal Colón que construir un aeropuerto”.

La legisladora del PP hizo estas afirmaciones después de que Sheinbaum celebrase las declaraciones recientes del canciller español, quien el viernes reconoció que a lo largo de la historia compartida entre España y México “ha habido dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios mexicanos y que es “justo reconocerlo y lamentarlo”.

La diputada española cuestionó asimismo que haya políticos que se definan abiertamente como comunistas, pues para ella el comunismo y el nazismo están a una altura similar.

“Estamos en una gran crisis del orden liberal y occidental motivada por enemigos externos, por autocracias que buscan la destrucción de Occidente como China o Rusia”, señaló Álvarez de Toledo al exhortar a los empresarios peruanos a “generar riqueza”, pero también a involucrarse en la militancia democrática.

“No hay salud económica sin salud política y democrática. No hay inversión más rentable que invertir en democracia y política”, dijo la diputada española al enfatizar que “si los países se empiezan a hundir, es porque los mejores abandonan o se desentienden de la política” y considerar que “no hay neutralidad, es complicidad por omisión” (con información de EFE).