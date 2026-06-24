Impulsa Morena Ley de IA para proteger derechos de usuarios

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, destacó la importancia de avanzar en la regulación de la inteligencia artificial (IA) en México con el propósito de proteger los derechos de las y los usuarios, prevenir abusos y combatir posibles conductas delictivas derivadas de su utilización, sin frenar el desarrollo tecnológico ni la innovación.

La legisladora recordó que en la Cámara de Diputados se está analizando el tema para construir una legislación integral en la materia.

Explicó que actualmente existen diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas, las cuales podrían integrarse en una sola Ley de Inteligencia Artificial que responda a las necesidades y desafíos del país.

Jiménez Godoy subrayó que el objetivo principal es garantizar la protección de los derechos humanos, particularmente de las niñas, niños y adolescentes, así como brindar certeza a las personas usuarias de estas tecnologías.

“No buscamos frenar el desarrollo de la inteligencia artificial; sabemos que ya forma parte de nuestra vida cotidiana y contribuye a hacer más eficientes nuestro trabajo, nuestros procesos y nuestras capacidades de análisis”, afirmó.

Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados.

Señaló que uno de los principios fundamentales de la futura legislación será asegurar que las decisiones que puedan afectar la vida de las personas mantengan siempre supervisión humana.

En ese sentido, planteó que toda persona deberá ser notificada cuando una decisión relevante haya sido adoptada total o parcialmente mediante sistemas de inteligencia artificial.

La diputada federal recordó que en abril de 2025 presentó una iniciativa para regular la inteligencia artificial, misma que fue turnada a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Actualmente, dijo, se trabaja de manera coordinada con dicha instancia legislativa, presidida por el diputado federal Eruviel Ávila, para construir un marco regulatorio acorde con las características, necesidades y condiciones de México.

La vicecoordinadora de Morena informó que existe apertura y diálogo entre las distintas fuerzas políticas para alcanzar acuerdos en torno a un nuevo marco jurídico. Precisó que se analizan de manera conjunta todas las propuestas turnadas a la comisión que permitirán contar con un marco general en la materia.

Gabriela Jiménez destacó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado a la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del desarrollo nacional, reflejado en la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.