Prohibición de celulares en las aulas divide opiniones en Senado; “no resolverá la crisis educativa de fondo”: MC

Un estudiante consulta su celular mientras el profesor da su clase. (UIA)

El debate sobre restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas llegó al Senado de la República donde generó posiciones encontradas incluso en la oposición.

El PAN a través del senador Mauricio Vila respaldó esa a medida para garantizar que los alumnos no se distraigan.

“Yo creo que a los niños en la escuela tenemos que garantizarles un ambiente lo más libre posible de distracciones y creo que una medida en la que llegue el niño y pueda poner el celular en un lugar que esté resguardado y cuando se vaya a retirar de clases se le retire”, estableció

No obstante consideró que se debe dejar muy claras las reglas y los parámetros para evitar abusos con esta medida.

En tanto que Movimiento Ciudadano advirtió que el prohibicionismo no resolverá la crisis educativa de fondo que enfrenta el país aunque se manifestó a favor de buscar soluciones a esta problemática que ha generado un impacto en niños y adolescentes que cursan educación básica.

“El prohibicionismo como lo hemos discutido en muchos otros ejemplos no es siempre la solución, pero tenemos que dar pasos para tratar de enmendar este asunto”, reviró el Coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich

Castañeda recalcó que la crisis en las aulas es mucho más profunda y no se corrige simplemente apagando los teléfonos de los estudiantes.

“Digamos tenemos un serio problema en términos del contenido educativo, los libros de texto son parte de ello, los problemas que hay alrededor de la infraestructura educativa que son evidentes, la educación de las propias materias y todo lo que hemos dejado de hacer durante los últimos años en materia educativa, no solamente prohibiendo los teléfonos celulares es como vamos a empezar a resolver el problema”, estableció

El pasado fin de semana, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ario Delgado,), adelantó que durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del CONAEDU) se acordó de manera unánime avanzar hacia la regulación del uso de celulares en las aulas.

Delgado destacó que realizarán una campaña de difusión, asambleas escolares, actividades en el aula y que la dependencia entregará más de 16 millones de guías a estudiantes, familias y al personal docente.