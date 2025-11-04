Usa oposición asesinato de Manzo para discutir ante el pleno PEF 2026; y les faltan dos días de debate

Las bancadas de oposición, principalmente del PRI y PAN usaron la tribuna del pleno de la Cámara de Diputados por más siete horas con el nombre de Carlos Manzo, el alcalde caído a balazos en medio de una tétrica planeación frente a sus habitantes.

Fueron horas de pedir más presupuesto para seguridad, más para el campo, más para infraestructura – la cual también se “financia” con asignación de contratos por donde también se desvía dinero público-. Fueron horas en el que no se dio el debate de fondo

18:45 horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 358 votos a favor y 133 en contra, el dictamen del Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, que la mayoría de Morena presentó y avaló, junto con PT y PVEM.

El documento fue aprobado en los general y lo particular de los artículos no reservados. Por lo que será el resto de la semana cuando quede definitivamente avalado. Se espera la discusión de al menos 1,700 reservas.

El PEF 2026 prevé un gasto neto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, lo que implica un incremento de 891 mil 667.9 millones de pesos, 5.9% mayor en términos reales comparado con lo aprobado en 2025. Del total estimado, 69.6% corresponde a gasto programable y el restante 30.4% a erogaciones de naturaleza no programable.

El gasto programable, que se orienta a la generación de bienes, servicios y obra públicos que la población demanda, suma 7 billones 94,708.8 millones de pesos, es decir, un incremento de 5.0% en términos reales con relación al monto aprobado en 2025.