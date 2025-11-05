Advierte Corte que contacto físico no consentido a mujeres es violencia

CDMX — Tras el martes ‘negro’ que vivieron las mexicanas, cuando un sujeto violentó sexualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó toda forma de agresión hacia las mujeres, que sin importar su cargo, trayectoria y ámbito de su desarrollo puede ser vulnerada.

El máximo tribunal del país expresó su más enérgico rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. “Ninguna mujer, sin importar su cargo, trayectoria o ámbito de actuación, debe ser objeto de conductas que vulneren su integridad o seguridad”.

Aunque 24 horas después de los hechos ocurridos en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Alto Tribunal, que preside el ministro Hugo Aguilar Ortiz, puntualizó que el contacto físico no consentido constituye una forma de violencia que atenta contra la dignidad y los derechos de las personas.

“Toda mujer merece respeto y la denuncia de este tipo de agresiones representa un mensaje claro de repudio y rechazo a su normalización. La violencia contra la mujer representa un obstáculo estructural para su participación plena y desarrollo. Su erradicación debe ser una prioridad del Estado en su conjunto, como condición indispensable para garantizar la equidad de género, la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de los derechos humanos”.

Abundó que la justicia se construye en los tribunales, en las calles y en todos los espacios laborales, educativos y públicos, mediante la promoción de entornos seguros, respetuosos y libres de agresión, intimidación o discriminación.

“Garantizar que todas las mujeres vivan y trabajen en condiciones de respeto es un componente esencial del Estado constitucional de derecho, de la democracia y de la justicia”.

La Corte refrendó su función como garante de la Constitución, e indico que tiene la responsabilidad y el compromiso de asegurar que la justicia sea un principio vivo y presente en la vida cotidiana. “La defensa de la dignidad y la libertad de las mujeres exige construir un país donde prevalezcan el respeto, la igualdad y la justicia para todas las personas.”