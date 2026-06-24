Transportistas bloquean Zaragoza: levantan protesta tras acuerdo con Gobernación

Bloqueos

La mañana de este martes comenzó con incertidumbre para miles de automovilistas que circulan diariamente por la Calzada Ignacio Zaragoza. Desde poco antes de las 8:00 horas, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) comenzaron a reunirse a la altura de la estación Acatitla de la Línea A del Metro, donde preparaban una posible movilización para exigir atención a diversas demandas del sector.

Al inicio, los transportistas mantuvieron sus unidades estacionadas a un costado de la vialidad sin afectar el tránsito. Mientras esperaban instrucciones de sus dirigentes, quienes sostenían una reunión con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, poco a poco fueron llegando más camiones y participantes al punto de concentración.

Durante cerca de dos horas y media la situación permaneció sin mayores afectaciones. Sin embargo, alrededor de las 10:20 de la mañana comenzó el movimiento de las unidades y los manifestantes avanzaron para bloquear parcialmente la circulación sobre Zaragoza.

En un primer momento dejaron libre únicamente un carril, situación que provocó que el flujo vehicular comenzara a disminuir de manera considerable. Conforme avanzaron los minutos, el congestionamiento se hizo más evidente en una de las principales entradas y salidas de la Ciudad de México.

El tráfico comenzó a extenderse gradualmente hacia distintos puntos de la zona oriente, alcanzando sectores cercanos a Santa Martha, mientras automovilistas, transporte público y vehículos de carga enfrentaban largas filas para avanzar.

Los integrantes de AMOTAC señalaron que entre sus principales demandas se encuentra la eliminación del doble remolque, tarifas oficiales para el sector, frenar los abusos de las grúas, rechazar las restricciones relacionadas con el año modelo de las unidades, detener los aumentos en las autopistas y contar con más licencias federales.

También exigieron mayor seguridad en las carreteras del país, apoyo para pequeños empresarios del transporte de pasajeros y carga, así como acciones para detener los asesinatos de operadores.

Mientras la movilización se desarrollaba en Zaragoza, en la Secretaría de Gobernación continuaban las conversaciones entre representantes de AMOTAC y funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Como resultado de ese encuentro, ambas partes suscribieron una minuta de trabajo y establecieron una ruta de atención a los planteamientos presentados por la organización.

De acuerdo con la información dada a conocer, la agrupación reiteró ante las autoridades que únicamente realizaría movilizaciones y no bloqueos carreteros, mientras que el Gobierno de México informó que mantendrá abiertos los canales institucionales de diálogo y seguimiento.

Fue cerca de las 11:00 horas cuando elementos policiales, principalmente en motocicleta, comenzaron a solicitar a los manifestantes que liberaran la vialidad.

Los transportistas accedieron a retirarse y señalaron que ya existía un acuerdo derivado de la reunión con Gobernación. Aunque hubo momentos de tensión verbal durante las maniobras para despejar la avenida, la movilización comenzó a disolverse sin mayores incidentes.

Entre las personas que permanecieron en el lugar estuvo Roberto Javier Romero, representante de los transportistas, mientras los participantes retiraban gradualmente sus unidades y se restablecía la circulación en la Calzada Ignacio Zaragoza.