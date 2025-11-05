ANERPV prevé robos a transportes de carga durante ventas del buen fin y decembrinas

A consecuencia del aumento en el movimiento de mercancía durante El Buen Fin, los robos en carreteras y centros de distribución a los transportes de carga registran un aumento estacional entre el 10 y 17%.

“El incremento en la actividad delictiva es previsible en estos días, así ha sucedido estacionalmente en las temporadas anteriores de ventas por El Buen Fin y ventas decembrinas, aunque hay que destacar que la tendencia se revierte una vez concluido el periodo que en esta ocasión se extenderá por cinco días y acabará el 17 de noviembre”, destacó Luis Villatoro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV),

Luis Villatoro, también comentó que este tipo de delitos, se presentan incluso en operaciones de última milla de vehículos de reparto y no solamente en carreteras.

Entre los productos que suelen no llegar a sus destinos en está temporada a causa de la delincuencia, destacan los equipos electrónicos, ropa, calzado y también los aparatos electrodomésticos.

El presidente de ANERPV, añadió que después del 17 de noviembre, se suele registrar una baja momentánea, el cual adquiere fuerza poco después y se extiende hasta mediados de diciembre, cuando la mercancía ya ha sido entregada a las tiendas y centros comerciales para las ventas de fin de año.

No obstante este fenómeno estacional, gracias a la coordinación con autoridades federales se ha logrado hacer frente a estos robos, pero para tener mejores resultados, aún hace falta un mayor involucramiento de algunos estados y municipios.