Arrecia violencia de género desde el PRI; Arturo Ávila, pretexto para atacar a Luisa Alcalde y su bebé

CDMX — La bancada del PRI, que coordina Rubén Moreira, está desatada contra la violencia de género, respaldada por sus legisladoras, como si sus respondieran a un mandato para con fervor atacar a lideresas de Morena. Un día después de “mandar a chingar a su madre” al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que sobresalen las mujeres, este miércoles colocaron una gigantesca lona en la que se imprimió la vieja imagen de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y de su hija, para encarar presuntas amenazas lanzadas por el morenista Arturo Ávila.

La oposición en la Cámara de Diputados lleva dos días afanándose en desfigurar con insultos y violencia el debate para aprobar el primer proyecto de gasto federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, a cuya administración ayer la enviaron a “chingar a su madre”, bajo el derecho de una libertad de expresión del que se regocijan para insultar a las mujeres líderes de Morena.

Este miércoles, la bancada del PRI aprovechó un receso muy diseñado para colocar en el pleno una gigantesca lona en la que se imprimió una vieja foto de la dirigente nacional morenista Luisa Alcalde junto con su bebé que aparecen en una playa.

El pretexto para atacar a una bebé y a su madre es el diputado Arturo Ávila, a quien sin mencionar el nombre del masculino legislador acusaron de amenazar a periodistas y coordinadores parlamentarios.

En esa lona se leía: “Mientras esta pareja de cínicos y corruptos pasean en la playa, asesinan a los mexicanos”. Acusaciones incoherentes, porque ambos personajes no tienen cargos como responsables de la seguridad en el país.

El pretexto es Arturo Ávila para la violencia de género. En la imagen sobresale Luisa Alcalde, no el rostro del objetivo de ataque, aunque sí su nombre.

Los diputados y diputadas han aprobado leyes contra agresiones hacia las mujeres, como la violencia simbólica, pero ellos que hacen las leyes también las pueden violar.

Tras más de 24 horas de debate para aprobar la el proyecto de Egresos de la Federación 2026, PRI y PAN responde rabiosamente ante el rechazo de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados para aprobar alguna propuesta de modificación al dictamen, pero es que tampoco los insultos alcanzan la justificación de su virtud ante la tribuna.