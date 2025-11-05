¿Cuándo será semana santa en 2026? Esto es todo lo que tienes que saber para anticipar tus vacaciones

La información es poder, y por ello, muchos a quienes nos gusta planear nuestras actividades con anticipación ya andamos preguntando “¿Cuándo será Semana Santa 2026?“ Saberlo es crucial, pues programar tus vacaciones puede ayudarte a aprovechar el tiempo al máximo y hasta a ahorrarte dinero.
La Semana Mayor es una de las celebraciones religiosas más importantes y, para muchos, representa un espacio para descansar y reflexionar. Sin embargo, esta cambia de fecha cada año, por lo que a muchos se les dificulta organizarse de forma precisa.
¿Por qué cambian las fechas de la Semana Santa cada año?
La razón por la que la Semana Santa no tiene fecha fija se debe a una regla eclesiástica que data del Concilio de Nicea (año 325 d.C.), en donde se estipula que el Domingo de Pascua debe ser el primer domingo que sigue a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Eso significa que la Semana Santa puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril, dependiendo del ciclo lunar.
¿Cuándo cae la Semana Santa 2026?
Para que no te agarre desprevenido, a continuación te presentamos cuáles son las fechas clave de la Semana Santa 2026 en México:
- Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026.
- Lunes Santo: 30 de marzo de 2026.
- Martes Santo: 31 de marzo de 2026.
- Miércoles Santo: 1 de abril de 2026.
- Jueves Santo: 2 de abril de 2026.
- Viernes Santo: 3 de abril de 2026.
- Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026.
- Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026.
Así que ya lo sabes: la Semana Santa comienza a finales de marzo y termina hasta el primer domingo de abril.
¿Qué hacer para vacaciones de Semana Santa?
Si bien esto dependerá de cuáles sean tus preferencias y presupuesto, lo que más debes considerar al organizar tus vacaciones, es:
- Reservar el hospedaje con anticipación, pues al ser temporada alta, la demanda podría dejarte sin dónde dormir.
- Planifica tu transporte. Ya sea por carretera o avión, el exceso de turismo podría limitar o saturar tus opciones.
- Si vas a una ciudad con procesiones o actos religiosos, respeta los horarios y costumbres.
- Si prefieres descanso tranquilo, busca destinos menos saturados.
La Semana Santa 2026 arrancará el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, y cerrará el domingo 5 de abril con la Pascua, por lo que tu momento para descansar, reflexionar o viajar está más que anunciado.