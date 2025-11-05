¿Dónde puedes cobrar tu Pensión del Bienestar? Ubica tu módulo para cobrar el pago de noviembre sin comisiones

Calendario de pago Pensión Bienestar noviembre 2025 conoce las fechas tentativas para el pago de noviembre. FOTO: BIENESTAR7CUARTOSCURO.COM (Fotografía Cortesía)

En México, miles de personas que reciben algún apoyo del gobierno federal como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o los programas de discapacidad se enfrentan a una pregunta clave: ¿Dónde puedo cobrar mi pensión sin pagar comisiones innecesarias?

La buena noticia es que ya existe un sistema que facilita esta operación, gracias a la red del Banco del Bienestar y a las herramientas digitales que permiten localizar la sucursal más cercana. Y la otra buena noticia es que en esta nota te explicamos cómo hacerle para ubicar tu módulo más cercano.

¿Dónde localizar la sucursal más cercana del Banco del Bienestar para cobrar tu pensión?

El Banco del Bienestar pone a disposición de los beneficiarios un mapa interactivo oficial, donde pueden consultar la ubicación exacta de cada sucursal a nivel nacional, directamente en el portal del programa. Esta herramienta se vuelve imprescindible en el bimestre noviembre-diciembre de 2025, periodo durante el cual se están realizando los pagos escalonados del programa.

La relevancia de acudir al Banco del Bienestar no es menor: es la única institución bancaria donde los beneficiarios pueden retirar su pensión sin pagar comisión por el servicio, mientras que otros bancos o cajeros cobran cargos que pueden significar una pérdida para quienes ya dependen de un apoyo limitado.

Por ejemplo, usar un cajero de otro banco para retirar la tarjeta del Bienestar puede generar desde 20 hasta 38 pesos de cargo adicional, dependiendo de la institución.

Cómo consultar el pago del bimestre noviembre-diciembre 2025 paso a paso

Para hacer uso de este servicio sin contratiempos se recomienda seguir estos pasos: primero, entrar al mapa interactivo del Banco del Bienestar para identificar la sucursal más cercana. Lo puedes hacer desde este link.

Luego, confirmar que el dinero ya fue depositado (algunos apoyos indican que estará disponible del 3 al 27 de noviembre de 2025 bajo la letra del primer apellido del beneficiario).

Finalmente, acudir a la sucursal seleccionada con su tarjeta del Bienestar y, si es posible, evitar los horarios de mayor afluencia para reducir espera.

Calendario de pagos de Pensión Noviembre