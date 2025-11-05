Grecia Quiroz será alcaldesa de Uruapan, confirma Sheinbaum: Hoy tomará posesión

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles 5 de noviembre que Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asumirá formalmente la presidencia municipal del municipio michoacano. La mandataria federal señaló que la toma de posesión se realizará este mismo día en el Congreso local, tras el asesinato de Manzo ocurrido el pasado 1 de noviembre en pleno marco de las celebraciones por el Día de Muertos.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la ratificación de Quiroz fue uno de los principales temas tratados en una reunión sostenida la tarde del martes con la propia viuda y con Juan Manzo, hermano del alcalde fallecido. Ambos acudieron para exigir justicia por el crimen que sacudió a la comunidad de Uruapan y a la política local. “Ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, hoy toma posesión en el Congreso”, afirmó la presidenta. “Ellos, con toda razón, exigen justicia y eso se hará”, añadió al subrayar que el Gobierno federal continuará acompañando las investigaciones.

Sheinbaum detalló que en el encuentro también participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, con quienes se abordaron medidas para reforzar la seguridad en la región. Destacó que el compromiso de su administración es que no haya impunidad en el caso y que se brinden las condiciones necesarias para que Quiroz pueda asumir la responsabilidad de continuar con el proyecto municipal de su esposo.

La llegada de Grecia Quiroz a la presidencia municipal de Uruapan se da en un contexto de duelo y de fuerte preocupación social por la violencia en Michoacán. Con su toma de protesta, se espera que el gobierno municipal mantenga las estrategias y programas previstos durante la gestión de Carlos Manzo, mientras avanza el proceso judicial para esclarecer su asesinato.