ISSSTE: fecha de entrega de aguinaldo y vales de despensa de fin de año

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó las fechas oficiales para la entrega del aguinaldo y los vales de despensa correspondientes al cierre del año 2025. Como cada temporada decembrina, miles de pensionados y empleados del sector público esperan estos beneficios que forman parte de las prestaciones laborales.

De acuerdo con el calendario de pagos del ISSSTE, la primera parte del aguinaldo se depositará durante la primera quincena de noviembre, junto con el pago ordinario de pensión del mes. En tanto, la segunda parte se prevé para los primeros días de enero de 2026, dependiendo del régimen de cada beneficiario. El monto equivale aproximadamente a 40 días de pensión o salario, dependiendo del régimen y tipo de prestación de cada beneficiario

Vales de despensa y pagos de diciembre

En cuanto a los vales de despensa de fin de año, el Instituto adelantó que se entregarán a partir de la segunda quincena de noviembre, beneficiando tanto a los trabajadores en activo como a los jubilados y pensionados inscritos en programas de apoyo económico. Estos vales, que pueden utilizarse en supermercados y tiendas afiliadas, forman parte de las acciones para reforzar el poder adquisitivo durante las fiestas decembrinas.

Asimismo, el pago de la pensión correspondiente a diciembre se realizará el viernes 28 de noviembre de 2025, con el fin de que los beneficiarios cuenten con sus recursos antes del cierre bancario y las celebraciones de fin de año. El ISSSTE recordó que los depósitos se harán de forma automática en las cuentas registradas, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Las autoridades del Instituto invitaron a los beneficiarios a verificar sus datos bancarios y mantenerse atentos a los comunicados oficiales en el portal www.gob.mx/issste, donde también se puede consultar el calendario completo de pagos 2025. Con estas medidas, el ISSSTE busca garantizar que los adultos mayores, trabajadores y jubilados reciban puntualmente su aguinaldo y vales de despensa, apoyando su economía ante el cierre del año.