¿Javier Duarte saldrá de prisión? Información actualizada del exgobernador de Veracruz

¿Javier Duarte saldrá de prisión? El 12 de noviembre una jueza determinará si el exgobernador quedará en libertad. FOTO: WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

— El abogado del exgobernador de Veracruz ha solicitado la libertad anticipada de Javier Duarte tras ocho años en la cárcel de los nueve por los que fue sentenciado.

Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, podría ser liberado este 12 de noviembre.

El abogado de Javier Duarte estaría buscando que se libere a su cliente con anticipación del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, alegando libertad anticipada bajo el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La libertad anticipada es un mecanismo de defensa que permite la liberación de una persona privada de libertad cuando ha cumplido con el setenta por ciento de su condena y no se encuentre sujeto a otro proceso penal.

La solicitud fue entregada después de que se desestimaran diferentes procesos que llevaba a la par de su condena y tras cumplir con el 95 por ciento de su condena en el Reclusorio Norte.

A pesar de cumplir con los requisitos que determina la ley, todavía se necesita que un juez de ejecución autorice la liberación.

La audiencia ante la jueza de ejecución se llevó a cabo el lunes 3 de noviembre, pero se determinó que la decisión se daría a conocer hasta una siguiente audiencia el miércoles 12 de noviembre.

En la primera audiencia, la defensa de Javier Duarte presentó un total de 22 pruebas para la solicitud de su libertad, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un total de 12 pruebas para detener su posible salida.

Javier Duarte de Ochoa declaró en la audiencia que se encuentra listo para reintegrarse a la sociedad, pues ha cumplido casi con la totalidad de su sentencia.

¿Cuáles son los delitos por los que se le acusa a Javier Duarte?

Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz desde el 2010 hasta 2016; fue detenido en 2017 tras ser acusado por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Las acusaciones surgieron después de darse a conocer que el exgobernador habría desviado fondos públicos mediante empresas fantasmas durante su gobernatura.

Tras revelarse lo anterior, Javier Duarte huyó a Guatemala, donde después fue extraditado a México para declararse culpable de los cargos en 2018 y ser condenado a nueve años de prisión.

Las autoridades intentaron acusarlo por demás cargos como desaparición forzada, tráfico de influencia, entre otros, pero fueron desestimados, por lo que actualmente solo es acusado de dos delitos.