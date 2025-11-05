¿Te pueden aplicar la Ley Olimpia por difundir fotos del acoso a Sheinbaum?

Ley Olimpia La presidenta acusó a los medios que difundieron las imágenes de cometer revictimización luego de sufrir acoso en el Zócalo de la CDMX.

El episodio de acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado múltiples debates sobre la seguridad de la mandataria, la violencia sexual en nuestro país y la difusión de imágenes privadas por diferentes medios. Actualmente, la llamada “Ley Olimpia” reconoce y castiga los delitos de violencia digital cuando se trata de la reproducción de cierto tipo de contenidos.

¿Qué dice la Ley Olimpia sobre la difusión de fotos íntimas?

De acuerdo con el Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

“Se considera delito el acto de exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe su consentimiento. Es delito videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño”

También, la presidenta señaló a medios de información que utilizaron la imagen donde un hombre se le acerca para tocarla sin su consentimiento y aseguró que se podría revisar

“Hay cosas que tienen límite. Las fotos que aparecen en el periódico Reforma me parecen un asunto de revictimización (…) El poner la fotografía ya rebasa todos los límites. Es un asunto de calidad humana. Está fuera de toda ética y moralidad. Si uno lo cataloga puede entrar la Ley Olimpia o la revictimización.

Lo tenemos que decir, yo personalmente no voy a hacer nada contra el periódico, pero hay límites para todo. Entonces hay que decirlo, denunciarlo y estaré esperando al menos una disculpa, porque no es sólo mi persona, es un asunto que vivimos las mujeres en el país."

Al no tratarse de un caso de acto sexual explícito, queda la ambigüedad de si esta foto o video específico podrían quedar sancionados por la Ley Olimpia. En caso de aplicar, las sanciones podrían ser castigadas con prisión de 3 a 6 años y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) .