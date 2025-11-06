Asesinan a Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca, Veracruz Fue localizado el cuerpo del exalcalde de Chinameca, Lázaro Francisco Luria, tras haber sido secuestrado días anteriores. (@Entornotvc)

Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca, Veracruz, fue hallado muerto en medio de un cembradío de maíz días después de haber sido privado de la libertad, según diferentes reportes.

A pesar de que no se ha dado a conocer información oficial respecto al fallecimiento del exalcalde por parte de las autoridades, el hecho se reveló cuando una página de Facebook de servicios funerarios publicó la noticia.

En la publicación se lamentaba el fallecimiento de Lázaro Francisco Luria, mencionando que murió el 5 de noviembre del 2025, a los 77 años de edad.

¿Cómo murió Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca, Veracruz?

De acuerdo con diferentes medios de comunicación, Lázaro Francisco Luria habría sido encontrado en la mañana del 5 de noviembre en medio de un cembradío de maíz, tras haber sido secuestrado en días anteriores.

Hasta el momento se desconoce si los familiares alertaron a las autoridades sobre el secuestro, mientras que se ha comentado que supuestamente los secuestradores les exigieron una gran cantidad de dinero para la liberación del exalcalde.

Según algunos reportes, presuntamente el cuerpo fue hallado con una herida en el cuello, vistiendo pantalón de mezclilla azul y playera blanca cuando habitantes de la zona lo encontraron, dando aviso a las autoridades.

La vicitima fue hayada cerca de una carretera estatal entre los municipios de Oteapan y Zaragoza, en Veracruz.

¿Quién era Lázaro Francisco Luria?

Lázaro Francisco Luria fue gobernador del municipio de Chinameca en Veracruz, durante el periodo de 2012-2013 con el Partido Acción Nacional (PAN).

Cuando sustituyó a Martín Padua Zúñiga quien fue acusado por presuntos vinculos con organizaciones criminales.

Según la Funeraria Oteapan, el cuerpo está siendo velado en el que fue el domicilio del exalcalde en Chinameca, Veracruz.