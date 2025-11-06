Incendio en Waldos, Sonora: Muere ‘cerillito’ Marco; la cifra de muertos sube a 24 Gobernador de Sonora confirma el fallecimiento de Marco por complicaciones en sus heridas ocasionadas durante el incendio en Waldos.FOTO: ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM (Arturo Castro)

A través de sus redes sociales oficiales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la muerte de Marco ‘Cerillito’, que trabajaba al momento del incendio en Waldos; con él, la cifra de muertos sube a 24.

De acuerdo con el gobernador, el señor Marco habría perdido la vida tras seis días en el hospital por complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas durante el incendio.

“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo’s ocurrida hace unos días en Hermosillo.”

A su vez, expresó sus condolencias hacia los familiares y conocidos de Marco, además de reiterar su compromiso para esclarecer los hechos.

“Reafirmo mi compromiso de llegar al fondo de esta tragedia que tanto nos ha lastimado como sociedad. Descanse en paz.”

Victimas por el incendio en Waldos

El señor Marco, como lo llamó el gobernador de Sonora, formaba parte de las 4 personas que aún se encontraban hospitalizadas por heridas relacionadas con el incendio en Waldos.

Una de las víctimas, identificada como María Isabel, de 20 años, quien se encuentra con heridas graves pero estable, según lo comunicó el gobernador, fue trasladada al Hospital Valley Wise, en Phoenix, Arizona, para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento se desconoce el estado de las otras dos personas que permanecen hospitalizadas; sin embargo, se había comentado que una de ellas estaba próxima a ser dada de alta.

Ellos forman parte de los 15 heridos reportados tras el incendio, además de las ahora 24 víctimas que fallecieron.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que el 4 de noviembre fueron identificadas todas las víctimas, después de que dos personas permanecieran sin identificar desde el día del accidente.

Las dos últimas personas sin identificar eran un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, así como una mujer de 38 años, originaria de Caborca, Sonora.

Además de Marco, entre los fallecidos se encontraban dos féminas menores de edad, 4 menores de edad de sexo masculino, 12 mujeres adultas (una de ellas embarazada) y cinco masculinos adultos.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, la mayoría falleció por inhalaciones de gases tóxicos, lo que facilitó la identificación de los cuerpos.