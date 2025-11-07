Asesinato de Carlos Manzo: la ruta hacia el homicidio y el sospechoso de orquestarlo

Carlos Manzo El alcalde de Uruapan fue asesinado ante decenas de personas

El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sigue dando de qué hablar. La escena del crimen, según análisis de la periodista Anabel Hernández, no responde a un ataque improvisado, se trata de una ejecución diseñada para provocar miedo colectivo y enviar advertencias al poder político y social del estado.

Para Hernández, hay un elemento que no puede ignorarse y que se aterriza en que Manzo no ocultó sus conflictos. Los verbalizó, los señaló con nombres y los dejó documentados en video. Esas declaraciones, afirma, funcionan hoy como piezas de una ruta que permite delinear posibles móviles y responsables.

Las pistas del asesinato de Carlos Manzo en Michoacán

Para Anabel Hernández, Manzo no encajaba en el molde tradicional de un presidente municipal. No se limitaba a gestionar la seguridad desde un escritorio. Participaba en operativos, acompañaba despliegues, subía a helicópteros y confrontaba a grupos criminales de manera directa.

Uruapan, la capital mundial del aguacate, es un bastión estratégico para organizaciones criminales que extorsionan a productores y operan rutas logísticas para narcotráfico y laboratorios. La región es una fuente de ganancias multimillonarias para grupos armados. En ese entorno, Manzo tocó intereses económicos de enorme calado.

Lo que distingue a su caso, de acuerdo con Hernández, es que su fricción no se limitó a las organizaciones delictivas. Su discurso se convirtió, también, en un desafío abierto a la cúpula política que gobierna Michoacán.

En su análisis, Hernández recordó que Carlos Manzo fue diputado federal tras las elecciones de 2021, postulado inicialmente por Morena. La relación no duró. Rompió con el partido y emprendió un choque frontal con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En 2023, desde la tribuna del Congreso, denunció haber sido agredido por elementos de la Guardia Civil del estado. En esa intervención, responsabilizó de forma explícita al gobernador por cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia. Esa advertencia quedó grabada y es hoy una de las piezas más revisitadas tras su asesinato.

Ya como alcalde independiente en 2024, el primero sin partido en la historia de Uruapan, subió el tono de su discurso. En conferencias de prensa a días de su muerte, señaló a figuras como Ramírez Bedolla, Leonel Godoy y Raúl Morón, a quienes describió como parte de estructuras de corrupción vinculadas a la política y al entramado criminal.

Esos antecedentes, sumados a acusaciones públicas previas de Manzo contra el propio gobernador, generan lo que, para fuentes consultadas por la periodista, constituye un conflicto de interés imposible de ignorar.

Agrega que la ejecución de Manzo, por su nivel de exposición, logística y puesta en escena, apunta a un crimen con coordinación operativa, despliegue armado y protección implícita de impunidad.

José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa, sospechoso de ordenar el asesinato de Carlos Manzo

En la hipótesis que ha recopilado la periodista, el nombre de José Alfredo Hurtado Olascuaga, conocido como El Fresa, osuna pieza clave en la investigación. Se le identifica como líder de La Nueva Familia Michoacana, grupo que forma parte de la estructura de Cárteles Unidos.

Fuentes con acceso a inteligencia regional sostienen, según Hernández, que El Fresa habría sido quien articuló la logística de la ejecución, coordinó a los sicarios y definió la operación en terreno.

Esa misma estructura criminal, afirma, tuvo participación activa durante el proceso electoral en el que Ramírez Bedolla ganó la gubernatura tras denuncias de opositores sobre intimidación armada, robo de urnas y presión del crimen organizado en distintos municipios.

Manzo no era un alcalde aislado. Su popularidad crecía y su figura comenzaba a perfilarse como aspirante competitivo para la gubernatura de 2027. Había incluso quienes lo veían con potencial para una carrera nacional desde la vía independiente. Hoy está muerto a manos de un joven de 17 años y la investigación sigue en curso.