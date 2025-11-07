Cierre masivo de bancos en México: fechas, horarios y todo lo que debes saber al respecto

Este cierre masivo de las sucursales bancarias que están bajo supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un hecho. Los bancos no abrirán sus ventanillas algunos días de noviembre.

Sin duda alguna, esto puede causar inconvenientes en pagos y diversas operaciones, por lo que traemos para ti las fechas exactas y el motivo de por qué los bancos no abrirán en noviembre 2025.

¿Qué días de noviembre no abrirán los bancos?

Las sucursales bancarias que son supervisadas por la supervisión de la CNBV, no abrirán los días sábado 15, domingo 16 ni lunes 17 de noviembre de 2025.

¿Por qué no abrirán los bancos en noviembre 2025?

El motivo principal es que el lunes 17 es feriado por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana y, al caer en lunes, genera un “puente”.

Eso implica que durante esas 72 horas las sucursales bancarias no prestarán servicio en ventanillas al público.

¿Qué servicios siguen funcionando?

Aunque la banca física cierra, no todo se detiene. Los cajeros automáticos continuarán operando con normalidad, por lo que podrás hacer retiros, consultar saldos, etc.

Asimismo, la banca digital, aplicaciones móviles y transferencias vía SPEI también siguen activas.

En caso de que realices trámites presenciales justo antes del cierre, considera que podrían reflejarse hasta el martes 18 de noviembre, primer día hábil después del cierre.

Así que ya lo sabes, esto no es una crisis bancaria sino un cierre por “puente”. Toma tus precauciones y no olvides que anticiparte al cierre de bancos en noviembre es la mejor solución.