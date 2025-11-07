¿Cuánto me deben pagar por trabajar el lunes 17 de noviembre 2025? Esto es lo que dice la ley

¿Cuanto me deben de pagar por trabajar el lunes 17 de noviembre 2025? Esto es lo que dice la ley

El próximo lunes 17 de noviembre hay puente, pero, ¿te toca trabajar? Pues antes de que te agarren desprevenido, esto es todo lo que tienes que saber sobre lo que marca la ley al respecto.

¿Por qué el lunes 17 de noviembre es día de descanso obligatorio en México?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el tercer lunes de noviembre, el cual en 2025 corresponde al día 17, se conmemora el Día de la Revolución Mexicana, la cual originalmente ocurrió el 20 de noviembre y es considerado un día de descanso obligatorio.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo el puente?

Para quienes van a trabajar este día feriado, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, si la empresa te requiere para laborar en ese día de descanso obligatorio, tienes derecho a cobrar salario normal más el doble del salario, es decir, el triple en total por ese día.

Por ejemplo, si tu salario diario es de $400 pesos, al laborar ese lunes te deberían pagar $1,200 pesos.

¿Cuántos días de feriado oficial quedan en 2025?

Según el artículo 74, para el resto del año solo quedan dos días de descanso obligatorio:

El lunes 17 de noviembre

El jueves 25 de diciembre por Navidad

Después de leer esta nota, podrías notar que trabajar el lunes 17 de noviembre no será tan malo gracias al pago triple.